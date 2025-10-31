11月新制！ 普發一萬將開跑 疫苗、試管嬰補助登場

11月新制一次看，從普發現金到醫療補助再到交通與公費疫苗接種，多項攸關民生的新措施將同步啟動。（圖／東森新聞）





11月新制一次看，從普發現金到醫療補助再到交通與公費疫苗接種，多項攸關民生的新措施將同步啟動。

11月開始，不少攸關民生的新制將同步啟動，從全民關注的現金普發到交通醫療補助措施，都將全面上路。距離全民普發一萬時間越來越近，將從11月5日，開放民眾上網預登記，為期五天，最快11月12日就會直接匯入帳戶，若是要ATM領取現金，也將在17日開放，郵局領取則是24日啟動。

疾管署也宣布，11月1日開始，開放第二階段公費疫苗施打，50到64歲沒有慢性病史的成人，可以接種流感和新冠疫苗，只要到合作醫療院所就能完成接種。

六大直轄市有13處假日急症中心將在11月2日啟用，每週日和連續假日營運，上午8點至深夜12點，主要處理輕症患者。這回行政院推動的不孕症試管嬰兒補助3.0方案也將正式上路，補助金額再加碼，各階段最高可達15萬元，期望減輕不孕夫妻經濟負擔。