11月新制！普發1萬11/5線上登記 高鐵取消彈性乘車

11月多項新制即將上路，其中民眾最關注的「普發現金1萬元」將於11月5日開放預登記，符合特定身分者最快11月12日就能收到款項。此外，公費流感及新冠疫苗第二階段施打、高鐵取消彈性乘車制度、地價稅開徵等多項新制也將陸續實施。

「普發現金1萬元」將於11月5日開放民眾登記。（示意圖／中天新聞）

●普發現金1萬元

行政院公布「普發現金1萬元」發放辦法，官網10000.gov.tw已正式上線，民眾可透過「五種管道」領取，包括官網登記入帳、ATM直接領現、郵局櫃檯領取、偏遠地區造冊發放及特定族群直接匯入。官網將於11月5日起開放民眾預登記；已領勞保年金、國民年金或老農津貼等符合特定身分者，將於11月12日直接匯入帳戶；ATM領現則於11月17日開放，郵局領取於11月24日啟動。

普發現金1萬有 5種領取方式。 （圖／翻攝自財政部臉書粉專，下同）

●公費流感及新冠疫苗第二階段將於11月1日開打

公費流感及新冠疫苗第二階段將於11月1日開打，疾管署提醒，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。全台全聯、大全聯及家樂福也將設置疫苗接種站，方便民眾接種疫苗，完成接種者還有機會獲得門市準備的健康好禮。

●「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案加碼補助金額

此外，行政院推動的「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案也將於11月起正式實施，加碼補助金額，各階段補助最高可達15萬元，以減輕不孕夫妻的經濟負擔。

●6都共13個地點設立「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」，11月2日上路

為紓解大型醫院急診壅塞問題，健保署將試辦假日輕急症中心，首波在6都共13個地點設立，包括台北3家、新北2家、桃園4家、台中2家、台南和高雄各1家，將於11月2日試行上路，試辦至明年底。

●台灣高鐵取消「彈性乘車」

台灣高鐵公司宣布，為維護整體搭乘秩序與品質，「彈性乘車」制度將正式走入歷史。自11月10日起，旅客持對號座車票不得再以人工方式提前改搭早一班列車，此舉將影響許多習慣彈性搭乘高鐵的旅客。

●地價稅將於11月1日開徵

地價稅於11月開徵，全國預估開徵戶數約924萬戶、稅額約986億元。財政部賦稅署提醒，地價稅繳納期間自11月1日至12月1日止，納稅義務人務必準時繳納，以免逾期被加徵滯納金，每逾3日加徵1％，最高可達10％。

