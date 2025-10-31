11月新制一次看！普發1萬預登記、公費流感疫苗二階開打 高鐵取消彈性乘車

11月5日起民眾就可登記領取普發現金1萬元，最快11月12日入帳。（示意圖／侯世駿攝）

時序將進入11月，除了民眾最關心的普發1萬元外，也有多項新制上路，包括50歲公費新冠及流感疫苗開打、高鐵取消「彈性乘車」、試辦「假日輕急症中心」等等。對此《CTWANT》也整理了新制懶人包，帶讀者一起了解。

●普發現金1萬元

行政院日前公布「普發現金1萬元」發放辦法，「10000.gov.tw」官網已上線，民眾可透過5種管道領取，包括官網登記入帳、直接入帳、ATM直接領現、郵局櫃檯領取、偏遠地區造冊發放。

官網11月5日起開放登記，最快11月12日入帳；而符合特定身分的11累人，如已領勞保年金、國民年金或老農津貼者，不用做任何動作，11月12日就會把錢直接匯入帳戶；造冊發放也是11月12日開始；ATM領現於11月17日開放；郵局臨櫃領現則在11月24日啟動。

●50歲公費新冠、流感疫苗開打

第二階段公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打，全台各地之全聯、大全聯（共約120家門市）及家樂福（約32家門市）也將擇日設置疫苗接種站，方便民眾接種疫苗，完成接種者有機會獲得門市準備的健康好禮。

此外，疾管署表示，因流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且具特定身分之流感高傳播族群」的適用期間，由原本規劃的「10月1日至10月31日止」延長至「11月15日止」。

●高鐵取消「彈性乘車」

過去高鐵可持票進站提早搭乘較早班次的自由座，卻造成座位浪費，影響其他人乘車品質為維護整體搭乘秩序與品質，因此高鐵在11月10日起將取消「提前乘車彈性機制」，持對號座車票的旅客不得再以人工方式改搭較早車次，若有需要提前進站的對號座旅客，須依規定「先行完成換票」。

●「假日輕急症中心」上路

為緩解大型醫院急診壅塞，衛福部借鏡日本開設「假日輕急症中心」（Urgent Care Center），專門處理輕症病人，目前6都共有13個地點，包括台北3家、新北2家、桃園4家、台中2家、台南和高雄各1家，將於11月2日試行上路，試辦到明年底。

●試管嬰兒補助再加碼

衛福部國健署公布「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案，11月1日起正式生效，希望能減緩不孕夫妻的經濟負擔。若受補助者未滿39歲，各胎第1次最高補助15萬元，各胎第2、3次最高10萬元，且最多植入1個胚胎；39歲至未滿45歲，首次高補助13萬元，第2、3次各8萬元，最多可植入2個胚胎。

●地價稅開徵

地價稅於11月1日開徵，全國預估開徵戶數約924萬戶、稅額約986億元。地價稅原訂繳納期限至11月30日，因期限末日適逢假日，依法順延至12月1日止。財政部賦稅署提醒納稅人務必按時繳納，每逾期3天將加徵1%滯納金，最重可達10%，還可能遭強制執行或查封財產。

