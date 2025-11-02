【11月新片特報】外星殺戮出神入化 放飛旅行悠遊南方

記者王丹荷／綜合報導

新上映電影自本週起有傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科、摩根費里曼、羅莎蒙派克等主演的《出神入化3》；姜河那、金英光、姜泳錫、車銀優、韓善化（又譯韓善伙）等主演的《放飛旅行團》；黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、邵奕玫、張豐豪和戴雅芝等主演的《自殺通告》；艾兒芬妮、迪米崔柯洛艾馬泰米等主演的《終極戰士：殺戮星球》；改編自同名暢銷小說，珍妮佛勞倫斯、羅伯派汀森主演的《去死吧，親愛的》，以及吳慷仁、孫淑媚、陳玄力等主演《南方時光》。

《出神入化3》魔術天團 重磅回歸（11/14上映）

魔術天團「四騎士」重磅回歸，這次攜手新世代高手，象徵魔術精神的傳承與進化，他們聯手挑戰世紀鑽石劫案，揭開魔術、金錢與真相交錯的世代戰場，將再度掀起一場顛覆感官的魔術風暴。

《放飛旅行團》車銀優挑戰喜劇 笑料百出（11/14上映）

堅持到底的瘋狂執著者、活力爆棚的樂天派、顏值爆表的潮流DJ志願生廷民（車銀優飾）、腦洞大開的怪咖，還有直率爆笑的傻大姐，這5位從小一起長大的死黨，雖然個性南轅北轍，但卻默契滿點。在友情屆滿24週年之際，他們終於迎來夢寐以求的「人生首次海外旅行」！只是這場說走就走的旅程，卻秒變災難現場：丟包、誤會、鬧劇不斷升級，他們能否克服重重危機，重新找回彼此？這會是一生中的難忘回憶，還是友情的轉捩點？

《自殺通告》高壓教育 陷入恐慌（11/7上映）

學年終考前夕，1封匿名「自殺通告」被大量複製散落校園，上頭警告：「7日後，將有人自殺！」以成績掛帥的高壓菁英私校瞬間陷入恐慌。校長與老師緊急展開調查。隨著自殺倒數日逼近，匿名者的身分逐漸浮現，他的動機為何？在高壓與絕望的教育制度下，誰能扭轉這一切？

《終極戰士：殺戮星球》獵殺訓練 贖回返家資格（11/6上映）

宇宙最強獵人終極戰士身處危機四伏的神秘星球，但這次他並非因為嗜血而大開殺戒，而竟是被逐出自己的家園，且被迫展開「獵殺訓練」，才能為自己贖回返家的資格！

《去死吧，親愛的》在理智與崩潰間掙扎（11/7上映）

葛蕾絲在生下孩子後與丈夫傑克森搬回了傑克森的老家蒙大拿州生活，在這個陌生的環境，迷失於自我身分認同和精神崩潰的葛蕾絲，行為日漸脫序，她在徘徊於現實邊緣的同時努力保持理智，也愈加執著於對愛的追求。

《南方時光》展現青春與生命韌性（11/14上映）

聚焦90年代臺灣社會動盪下，主角小洲面對父母的期望、師長的管教、同儕的友誼與青春的迷惘之中，尋找屬於自己的未來與自由。全片真實描繪臺灣少年在時代洪流中如何從迷失、反抗到逐漸理解與和解，展現青春的勇氣與生命的韌性。

《出神入化3》劇照。（龍祥電影提供）

《出神入化3》劇照。（龍祥電影提供）

《放飛旅行團》劇照。（采昌國際多媒體提供）

《放飛旅行團》劇照。（采昌國際多媒體提供）

《自殺通告》劇照。（本萃電影提供）

《自殺通告》劇照。（本萃電影提供）

《終極戰士：殺戮星球》劇照。（二十世紀影業提供）

《去死吧，親愛的》劇照。（車庫娛樂提供）

《南方時光》劇照。（百景映畫提供）