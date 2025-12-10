11月新生兒不到8千人！年減2萬人 網驚：留島不留人？

記者施春美／台北報導

台灣出生率持續下探，內政部今（10日）公布，今年11月新生兒僅7946人，與去年同期的1萬2557人相比，年減率逾36%，且今年至11月為止，新生兒總數尚未達10萬人。有網友表示，即使今年新生兒人數可達11萬，相較於去年的13萬4856人，也是一年直接減少2萬人，「5年後歸零？」、「留島不留人？！」

內政部人口統計資料出爐，11月新生兒僅7946人，比10月的9458人少了1512人，更較去年同期大減36.72%，今年1至11月全台出生人數僅9萬8785人。

事實上，我國自2021年2月起死亡人數就已超過出生人數，人口持續負成長。相較台灣出生人口數最的一年為民國52年的42萬多人，去年已跌落至13萬4856人，人口老年化趨勢非常明顯，讓外界紛表憂心。

11月新生兒人數曝光後，PTT八卦板立刻熱烈討論。一名網友表示，今年至11月的出生人數為9萬8785人，就算12月有一萬名嬰兒出生，今年的總出生人口仍將低於11萬人。

網友們因此直呼，從去年出生人數13萬多，一年後跌到不到11萬人，一年直接減少2萬個新生兒，「讓人細思極恐，是不是有點嚴重？」、「5年後直接歸零？」、「留島不留人？！」、「6年後沒有小孩？」

