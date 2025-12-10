11月新生兒不到8000人 年減36％ 網驚：剩島不剩人

內政部最新人口統計今（10）日出爐，11月新生兒只剩7946人，與去年同期的1萬2557人相比，大幅減少4611人，年減率逾36％，且今年至11月為止，新生兒總數尚未突破10萬人，讓網友感嘆台灣根本快滅亡了。

內政部人口統計資料出爐，11月新生兒僅7946人，比上個月的9458人少了1512人，與去年同期相比更大幅減少36.72％，今年1至11月全台出生人數僅9萬8785人，粗出生率最高的前3名為雲林縣、台東縣及新竹市，最低的前3名則是連江縣、基隆市及嘉義縣。

數據曝光後，迅速在PTT八卦板引起討論。一名網友指出，至目前為止，今年出生數最高的2月也僅有1萬407名新生兒，就算12月同樣有這麼多寶寶誕生，今年的總出生人口恐怕仍破不了11萬人，而去年的出生數為13萬4856人，代表僅一年就少掉2萬名以上的新生兒。

其他人也感嘆「薪水這麼低，哪有人敢生小孩」、「大家一直講，政府就繼續裝睡」、「少子化辦公室政績最有感的一年」、「忙著大罷免，哪有時間管新生兒」、「去年龍年也才13萬人，今年蛇年變少很正常」、「台灣快滅亡了，剩島不剩人」、「照個速度少下去，明年新生兒會不會破不了10萬啊」、「有錢人忙著炒房、炒股，誰有時間管你們這些窮人不生小孩」。

