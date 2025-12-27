11月新生兒創新低！單月僅7946人 營養師：應更重視營養補充

台灣少子化情況持續惡化，今年前10個月全台僅有90,982位新生兒，11月更創單月新低僅7,946人，對此，營養師高敏敏指出，在人口結構快速轉變的情況下，社會更需要重新檢視不同年齡層的健康支持策略，而針對不同年齡層的營養需求有所不同。

台灣少子化情況持續惡化，今年前10個月全台僅有90,982位新生兒，11月更創單月新低僅7,946人。（示意圖／Pixabay）

高敏敏表示，回顧過去5年的新生兒數據，從2020年的16.5萬人，到2021年的近15.4萬人，2022年的近13.9萬人，2023年的13.5萬人，到2024年的13.4萬人，呈現逐年下降趨勢。在此情況下，從成長期孩童到高齡長輩，日常營養的穩定與完整是維持健康與功能狀態的關鍵。

對於孩童而言，高敏敏強調足夠蛋白質的重要性，它能支撐身高成長與肌肉發育，有助提升體力與修復日常活動消耗，食物來源包括雞蛋、豆腐、雞胸肉。鈣質與維生素D則幫助骨骼與牙齒正常發育，是身高成長期不可或缺的關鍵營養，可從牛奶、起司、小魚乾中攝取。

「鐵質參與血紅素生成，影響專注力，缺乏時容易疲倦、學習力下降，」高敏敏指出，孩童可從紅肉、菠菜、黑芝麻中獲取鐵質。此外，DHA能支持腦部發育與神經傳導，有助視力發展與學習表現，食物來源有鮭魚、鯖魚、核桃。蔬菜水果則補充膳食纖維與多種植化素，幫助腸道健康與免疫力建立，可選擇花椰菜、番茄、藍莓等。

蔬菜水果可補充膳食纖維與多種植化素，幫助腸道健康與免疫力建立。（示意圖／Pixabay）

針對高齡者的營養需求，高敏敏表示，高品質蛋白質能預防肌少症與肌力流失，有助維持行動力與生活自理能力，建議從雞胸肉、魚肉、黃豆中攝取。鈣質與維生素D則幫助維持骨骼密度與穩定度，降低跌倒與骨折風險，可從牛奶、優格、黑芝麻中獲取。

「B群協助能量代謝與神經系統運作，有助減少疲勞感、維持精神狀態。」高敏敏說明，高齡者可從全穀類、瘦肉、深綠色蔬菜中攝取B群。膳食纖維則促進腸道蠕動，改善便秘問題，有助穩定血糖與膽固醇，食物來源包括地瓜、燕麥、木耳。充足水分則預防脫水與腸道乾燥，有助維持循環與代謝功能，最直接的來源就是白開水。

B群協助能量代謝與神經系統運作，有助減少疲勞感、維持精神狀態。（示意圖／ freepik）

最後，高敏敏強調，在勞動人口減少與高齡比例上升的情況下，維持全民健康功能將成為社會穩定的重要基礎。從日常飲食中確保關鍵營養素的穩定攝取，是面對人口結構改變不可忽視的基礎健康策略。

