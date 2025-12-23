11月新青安動能回升 撥貸戶數8月來新高

隨著房貸水龍頭鬆開，新青安核撥動能也隨之回溫。財政部公布最新統計，11月新青安單月撥貸戶數回升至4,097戶，撥貸金額達331.23億元，雙雙創下今(2025)年8月以來新高，顯示先前一度受限的首購族房貸需求正逐步消化，並反映在實際撥款數據上。

不僅撥貸表現轉強，受理端同步回溫。11月新青安受理戶數為3,947戶、受理金額318.33億元，較10月分別增加160戶與18.88億元，受理戶數來到近5個月高點，因此首購族申貸意願仍具一定支撐力道。

廣告 廣告

公股行庫主管分析，新青安自9月起排除適用《銀行法》第72條之2不動產放款總額30%限制後，公股銀行承作空間明顯放大，原本因額度受限而排隊等待的案件，得以陸續進入實際撥貸階段。由於前期累積案件須要作業時間消化，相關效果在10月、11月逐步顯現，帶動撥貸戶數與金額回升。

若從月變動幅度觀察，11月新青安撥貸戶數較10月成長658戶，撥貸金額月增59.46億元，均為今年7月以來單月最高，顯見政策調整對首購族剛性需求的紓解效果，已經逐步反映在實際放款面。

進一步檢視八大公股行庫承作情形，11月以臺灣銀行受理889戶居冠，土地銀行以741戶緊追在後，合作金庫受理666戶排名第3，兆豐銀行則以429戶位居第4；彰化銀行、第一銀行、華南銀行及臺灣企銀等行庫，單月受理戶數多落在400戶以下。與10月相比，約半數公股行庫11月受理件數呈現月增。

在撥貸效率方面，11月整體撥貸戶數占受理戶數比率為96.57%，較10月小幅提高，案件去化速度維持高檔水準。公股行庫主管指出，目前新青安採隨到隨辦模式，有助於減少民眾等待撥款的不確定性，但整體房市仍受央行選擇性信用管制影響，市場交易以自住、首購等剛性需求為主。

展望後市，公股行庫主管普遍認為，在信用管制政策未鬆動前，房市短期仍處於量縮、價格相對持平的整理階段。由於新青安將於明(2026)年7月底屆期，是否續辦及相關條件調整？財政部回應，仍須通盤評估房市供需、金融環境、政策成效與公股行庫資金成本，並與相關部會滾動檢討政策方向，以兼顧居住需求與金融穩定。

原文出處

延伸閱讀