11月景氣樂觀指數上揚 未來半年加薪不樂觀

明(2026)年基本工資將再調升，是否帶動勞工薪資同步提高？11月國民經濟信心調查時事題揭露，多數民眾預期未來半年薪資不變。國泰金控今(20)日公布11月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望、消費意願均上揚，股市樂觀及風險偏好都走升，房市方面民眾賣房意願保守。

調查結果顯示，11月國民經濟信心景氣現況樂觀指數升溫、展望樂觀指數也走高，且均呈明顯走揚；大額消費意願指數提高，耐久財消費意願指數也上升，整體消費意願走強。買房意願雖然微升，但賣房意願指數卻小幅下滑，反映民眾態度稍微保守。

主計總處8月再度調高今(2025)全年經濟成長率預測至4.45％，通貨膨脹率為1.76％；2025年已近年底，民眾對於全年經濟成長率的平均預測值提升至3.53％，有70％的民眾認為成長率高於3％。

主計總處10月底公布第3季經濟成長概估數為7.64％，較8月預測數大幅上修4.73個百分點之後，已經上調對全年經濟成長的看法，依目前狀況推估，2025年全年經濟成長率至少可達5％。

物價方面，國人對於2025年平均通膨預期值微幅下降至2.23％，有58％的民眾估計通貨膨脹率會高於2％。相較於主計總處的評估，民眾對於今年的經濟成長看法仍比較保守，對於通膨預估則相對較高。

股市方面，國民經濟信心調查指出，美國聯準會降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。11月調查發現，民眾對於台股的樂觀指數回升，風險偏好指數連續6個月攀高，凸顯在全球股市震盪走高情勢下，民眾對股市樂觀情緒與風險偏好續揚。

11月調查時事題，詢問受訪者對於基本工資調整後，2026年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法。對未來半年薪資所得的看法，60％表示未來半年所得水準不變，27％預期會增加，13％則擔心薪資會減少，可見多數民眾預期未來半年不會加薪。

基本工資調漲後，上班族對明年調薪的看法如何？根據國民經濟信心調查，有49％的民眾預料，明年任職單位薪資水準將維持不變，29％預期調升幅度將在0％至3％，只有22%民眾樂觀認為在基本工資調整後，任職單位加薪幅度會大於3%。

