11月景氣燈號續亮黃紅燈！距紅燈僅一步之遙 國發會：AI需求帶動經濟穩健成長





國發會公布11月景氣燈號，綜合判斷分數為37分，較上月增加2分，連續3個月亮出代表景氣趨熱的黃紅燈，距熱絡紅燈（38至45分）僅一步之遙；其中，受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季效應，帶動批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業信心指標則轉為黃藍燈。另領先指標持續上升，同時指標經回溯修正轉呈上升，顯示國內經濟穩健成長。

國發會指出，展望明年，受惠全球雲端業者與主權AI基礎設施建置熱潮，以及AI需求加速朝應用端擴散，出口動能可望延續；投資方面，國內外科技大廠因應AI需求，持續擴增產能及研發量能，加上政府積極推動「AI新十大建設」，並促進五大信賴產業發展及中小微企業轉型升級，均有助推升投資動能。

廣告 廣告

國發會表示，消費方面，最低工資調升及企業獲利有利帶動薪資成長，加上政府推動所得稅及貨物稅惠民措施，並增加觀光、演唱會及體育賽事等內需預算，皆可望激勵消費。主要機構多預測115年我國經濟成長率可望逾3%，惟國際貿易政策變化、AI投資熱潮風險、各國貨幣政策分歧以及地緣政治風險等變數仍須關注。

綠燈(23-31分)，表示景氣穩定；紅燈(38-45分)，表示熱絡；藍燈(9-16分) ，表示景氣低迷；黃紅燈(32-37分) 及黃藍燈(17-22分) 均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。

更多新聞推薦

● 市政辦公室開箱 何欣純：贏回台中 楊瓊瓔籲何幫台中把錢討回來