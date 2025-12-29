11月景氣燈號連3月亮黃紅燈 展望紅燈機會挑戰並存

（中央社記者潘姿羽台北29日電）國發會今天發布11月景氣燈號，連續3個月亮出代表景氣趨熱的黃紅燈，且綜合判斷增加2分，升至37分，逼近紅燈下緣（38至45分）。國發會表示，AI商機是「硬需求」，未來幾個月是否會亮出熱絡紅燈「有機會也有挑戰」。

11月景氣燈號綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號續呈黃紅燈。景氣燈號的9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，各增加1分；其餘7項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊說明，AI高效能運算需求延燒，雲端服務供應商對晶片需求持續，加上第4季是傳統外銷旺季，工業生產、海關出口、製造業銷售量以及機械電機設備進口值維持熱絡紅燈；而AI熱潮帶動批發業表現，零售、餐飲也受惠於百貨週年慶及雙11商機，推升批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈。

製造業營業氣候測驗點為廠商信心面指標，陳美菊表示，AI需求持續，加上中國推動「反內捲」，削價競爭沒有像過往激烈，有助傳產提振信心，製造業看好景氣比率增加，看壞下降，因而拉動製造業營業氣候測驗點的指標燈號轉為黃藍燈。

陳美菊進一步指出，景氣領先指標持續上升，同時指標經回溯修正也轉呈上升，顯示國內經濟穩健成長。

11月景氣燈號綜合判斷分數升至37分，距離紅燈區間下緣38分只剩一步之遙，媒體詢問近期有無機會亮出熱絡紅燈，陳美菊說「有機會也有挑戰」。

觀察燈號9項構成項目，AI熱潮可拉動的指標如進出口、生產、製造等，已經全數「攻頂」，工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數均亮出紅燈，股價指數與批發、零售及餐飲營業額也都是紅燈。

陳美菊坦言，其餘指標如工業及服務業加班工時，目前還是綠燈，主因是AI相關業別景氣火熱，加班工時衝高，傳統產業依舊疲軟，且占製造業人數比重高，拖累指標表現。

另外，製造業營業氣候測驗點轉佳，但停留在「趨弱」的黃藍燈。陳美菊說，企業信心會有比較大挑戰。

展望經濟前景，陳美菊相當樂觀，她表示，從12月經濟數據來看，進出口、股市表現都不錯，而且世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，在今年高基期成長之下，2026年半導體銷售仍可成長26.3%，國際機構也指出雲端業者資本支出持續擴增，均顯示「AI硬需求還是在」。

陳美菊認為，台灣經濟保有動能，只是明年隨著基期墊高，成長率可能受抑；另外，美國關稅談判結果出爐後，汽車銷售如何發展、信心面指標怎麼走，攸關後續燈號變化。（編輯：楊蘭軒）1141229