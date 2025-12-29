11月景氣燈號連3月亮黃紅燈 距紅燈只差1分

11月景氣燈號續呈黃紅燈，綜合判斷分數距離紅燈只差1分。（圖：台北101提供）

受惠於人工智慧（AI）應用需求強勁以及年底消費旺季效應，國發會今天（29日）發布的11月景氣燈號，連續3個月亮出黃紅燈，而且綜合判斷分數增加2分，升到37分。這個分數創下從今年2月以來的9個月新高紀錄，而且距離紅燈只差1分。

11月景氣燈號綜合判斷分數是37分，比上個月增加2分，燈號續呈黃紅燈。景氣燈號的9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，各增加1分；其他7項燈號維持不變。

國發會經發處處長陳美菊表示，11月景氣對策信號分數上升，主因在於AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴張，帶動晶片相關需求與客戶端拉貨動能維持強勁；同時，第4季向來是傳統產業外銷旺季，也對整體景氣形成支撐，使景氣動能持續維持在相對穩健水準。

11月景氣燈號綜合判斷分數升到37分，距離紅燈區間下緣38分只剩一步之遙，媒體詢問近期有沒有機會亮出熱絡紅燈，陳美菊說「有機會也有挑戰」。

展望115年，台灣經濟動能樂觀，多數主要機構預測成長率可望超過3%。受惠於全球雲端業者和主權AI基礎設施的建設熱潮，加上AI技術加速推廣到應用端，預計出口動能將可延續。