11月景氣燈號黃紅燈 AI熱潮與年底旺季加分

AI商機持續發燙！國發會今(29)日公布11月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上(10)月增加2分，燈號連續3個月亮出代表景氣趨熱的黃紅燈。國發會表示，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正轉呈上揚，顯示國內經濟穩健成長。

11月景氣對策信號綜合判斷分數增加的2分，主要是受惠於AI需求強勁，加上年底旺季效應，批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈及製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈各增加1分，其餘7項燈號維持不變。

貨幣總計數M1B變動率續亮黃藍燈；工業及服務業加班工時變動率續呈綠燈；股價指數變動率、工業生產指數變動率、海關出口值變動率、機械及電機設備進口值變動率、製造業銷售量指數變動率等指標皆為紅燈。

景氣指標方面，領先指標7項構成項目中，外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、股價指數、實質貨幣總計數M1B等4項提升；建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率等3項下滑。

景氣同時指標7項構成項目中，實質海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額、實質機械及電機設備進口值等3項較上月升高；工業生產指數、電力(企業)總用電量、工業及服務業加班工時、製造業銷售量指數等4項較上月下降。

展望明(2026)年，國發會指出，受惠於全球雲端業者與主權AI基礎設施建置熱潮，以及AI需求加速朝應用端擴散，出口動能可望延續。世界半導體貿易統計組織預測，2026年半導體銷售在今年的高基期下，仍有26.3％的成長，且國際機構也認為，雲端業者資本支出繼續擴張，顯見AI硬需求仍在。

投資方面，國內外科技大廠因應AI需求，逐步擴大產能及研發量能，加上政府積極推動「AI新十大建設」，並促進五大信賴產業發展及中小微企業轉型升級，均有助於推升投資動能。消費方面，最低工資調升及企業獲利有望帶動薪資成長，加上政府祭出所得稅及貨物稅惠民措施，並提高觀光、演唱會及體育賽事等內需預算，皆可望激勵消費。

主要機構大多預測2026年我國經濟成長率有機會高於3％，不過，國發會提醒，國際貿易政策變化、AI投資熱潮風險、各國貨幣政策分歧，以及地緣政治風險等變數仍須關注。另外，台美關稅談判結果敲定後，汽車銷售情形及信心面指標將影響景氣燈號表現。

