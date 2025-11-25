11月暢銷好書推什麼？影視話題全面攻佔前三
11月暢銷好書口碑榜前三名橫跨電影製作書、文學小說與影視改編作品，類型看似分散，卻展現一致趨勢：只要故事夠強，就能同時讓讀者買單、創造出網路聲量。本月的榜單呈現高度多元的閱讀面貌：從女性世代議題，到歌舞伎舞台的命運交鋒，再到成人世界的情感選擇，皆在社群中創造出顯著聲量。《網路溫度計DailyView》以「誠品線上」網路暢銷書為基礎，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出2025年11月網路口碑書籍排行榜，究竟是哪幾本書在11月成功突圍？以下為你整理本月網路聲量最高的書籍。
NO.1《左撇子女孩：25年創作歷程．幕後製作．完全版劇本》
《網路溫度計DailyView》
作者：鄒時擎
出版社：原點出版社
本書以電影《左撇子女孩》的完整製作資料為核心，內容包括劇本、刪減場次、拍攝日誌、角色設定、前期提案與導演講評，呈現從企劃到拍攝的實際流程。對影視工作者、學生與對劇本創作有興趣的讀者而言，能一次看到劇組在內容發展上的具體做法，是內容相當豐富的電影製作紀錄出版品，具有一定參考價值。
《左撇子女孩》由台灣、美國、英國及法國合製，由鄒時擎執導，並與美國導演西恩・貝克共同編劇，演員包含蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、陳慕義、趙心妍。電影以三位女性的視角處理台灣社會過去對「左撇子」與女性角色的既定觀念，從家庭、校園到職場，呈現不同世代面對限制與壓力的方式，引發許多觀眾共鳴。
翻攝IG／馬士媛
電影於10月31日上映後，因代表台灣角逐第98屆奧斯卡最佳國際影片而獲得高度關注，台灣票房已於11月中旬達到500萬台幣以上；同時在第62屆金馬獎入圍九項大獎，引發大量社群討論。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近一個月《左撇子女孩：25年創作歷程．幕後製作．完全版劇本》在網路討論中，「馬士媛」是最受關注的關鍵字，她憑藉片中「宜安」一角，在11月22日獲得金馬獎最佳新演員後，相關片段、訪談與新聞持續被分享，也讓與電影製作相關的內容搜尋同步上升，進一步推升本書在11月的整體聲量。
NO.2《國寶》上下（2冊合售）
《網路溫度計DailyView》
作者：吉田修一
譯者：劉姿君
出版社：新經典圖文傳播有限公司
《國寶》為日本作家吉田修一出道20週年的代表作，繁體中文版以上下兩冊出版。小說以歌舞伎世界為背景，描寫「天才」與「地才」兩位演員在漫長人生中的對立與交錯。故事核心圍繞主角追求成為「日本第一」的執念，從少年、成名到衝突與代價，呈現演藝世界的殘酷與魅力，是作者備受好評的生涯重要作品之一。
翻攝官網／誠品線上
《國寶》原著小說後來被改編為同名電影，由吉澤亮主演，並集結橫濱流星、渡邊謙等豪華陣容。電影於今年6月6日在日本上映，僅花8天的時間就突破百億票房，最終累積超過173億日圓，登上年度話題作品。台灣上映時間則為10月23日，隨著上映資訊公開，相關討論在社群平台與影迷社群迅速提升。電影入選坎城國際影展導演雙週單元，也代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片，使《國寶》小說的聲量同步升溫。
繁體版額外收錄作者專文〈喜久雄的人生幸福過嗎？〉，加深讀者對角色命運的理解。從讀者回饋也可以看到《國寶》在台灣的討論熱度相當穩定，部分讀者分享自己在電影上映前先讀完原著，認為角色關係與情節張力透過文字呈現更為清楚。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析，近一個月《國寶》在網路討論中，與電影改編、演員陣容與吉田修一相關的關鍵字聲量集中，而電影票房與獎項資訊的延燒，也推動原著小說在11月維持穩定討論度。
NO. 3《人浮於愛》
《網路溫度計DailyView》
作者：侯文詠
出版社：皇冠文化出版有限公司
2017年出版的《人浮於愛》是作家侯文詠的第一部長篇愛情小說，內容描寫兩段糾結的情感關係，圍繞在「選擇」與「親密關係」之間的拉鋸。故事以都會成人的情感決定為主軸，呈現愛情中常見的猶疑、逃避與依賴，出版後吸引不少讀者討論，也被視為侯文詠創作中較具代表性的情感題材之一。
翻攝官網／誠品線上
小說改編的台劇影集《人浮於愛》由楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、范少勳、宋芸樺主演。影集改編歷經停拍與換角後正式定案，侯文詠除了是原著小說作者，也參與擔任製作人與編劇，使劇情與角色設定與小說保持高度連動。影集上線後，劇中情感議題、衝突場面與大尺度鏡頭引發討論，觀眾多聚焦角色關係與道德界線等話題，讓原著小說重新受到關注。
女王傳播、瀚草文創提供
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一個月《人浮於愛》的熱門討論多與影集播出、角色詮釋與男女主角對手戲相關，伴隨影集議題延燒，不少觀眾回頭搜尋原著，帶動相關貼文增加，使《人浮於愛》在11月的整體討論度明顯提高，拿下暢銷好書網路口碑排行榜第三名。
【網路溫度計DailyView提醒您】
◎吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害
◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫
在不同類型作品輪番上榜的11月，可以看出讀者的選擇日益多元，但真正能留下討論度與口碑的，仍是能引發情緒、共鳴與延伸討論的「故事」。從《左撇子女孩》的電影後勢延燒，到《國寶》因票房紀錄帶動原著熱度，再到《人浮於愛》因影集播出引發讀者回流，三本書之所以能領先，都與作品背後的敘事魅力、角色關係與影視帶動效應息息相關。若想延伸探索本月熱門閱讀趨勢，完整榜單可點此查看。
