11月桃花炸開！4大星座脫單躺贏 摩羯「寡王逆襲」、雙魚遇靈魂伴侶

11月的星象也太寵愛了吧！幾個星座直接迎來桃花爆發期，特別是曾被笑稱「脫單困難戶」的代表們，這次真的時來運轉，戀愛機會滿天飛，快看看有沒有你！

Top1 摩羯座：寡王逆襲，桃花多到眼花撩亂

曾被封為「寡王」的摩羯，11月終於迎來大翻身！吉星進駐愛情宮，整體感情運強勢上升。不只金牛、處女持續對你有好感，就連平常高冷的獅子、雙子、甚至天秤、牡羊也可能暗生情愫。這段時間你是桃花圈裡的焦點人物，想脫單一點都不難。不過別因為選擇多就亂了方寸，記得用心分辨誰才是能走長久的那個人。

Top2 雙魚座：文青場域遇靈魂共鳴，超級心動日來襲

雙魚受到海王星與金星加持，11月整個人都散發浪漫氛圍。桃花多半出現在藝文活動、書店或展覽場裡，容易遇見和你頻率契合的對象。16日與25日是特別的「心動日」，對方可能和你不約而同說出相同想法，默契滿分。不過別太沉浸在幻想裡，那個願意記住你小細節、願意陪伴的真實伴侶，才最值得珍惜。

Top3 射手座：旅行＋網路雙開，異國緣分正在靠近

受火星能量推動，射手本月人氣超旺！不論是出國旅行、參加活動，還是在網路社群上互動，都容易結識來自不同文化背景的人。11月8日前後，是特別容易遇見心動對象的時間點，對方可能是和你能從天南聊到地北的靈魂知己。保持真誠與熱情，你的魅力自然會讓愛情主動靠近。

Top4 天秤座：年下桃花猛追，前任也想回頭

天秤的守護星金星在合作宮發揮力量，整個11月都圍繞著戀愛氣息。不只過去的對象可能主動聯絡，下旬還有年下桃花熱烈靠近。在咖啡廳、花店等浪漫空間，你的優雅氣質會特別吸睛。不過別被一時熱情沖昏頭，聽從自己的直覺，選擇最能讓你安心又開心的那個人。

