11月機車掛牌數5.43萬輛月減16% 業者：傳統淡季

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）11月台灣機車銷售下滑，業者統計，11月台灣機車整體掛牌數5萬4311輛，較10月的6萬4723輛減少16.1%。業者分析，往年11月是機車市場銷售淡季，11月車廠響應政府貨物稅條例補助議題，預期歲末廠商持續推出感恩回饋活動。

根據統計，三陽11月掛牌數2萬3771輛，市占率較10月的43.4%升至43.8%，光陽掛牌數1萬3817輛，市占率升至25.4%，山葉掛牌數9897輛，市占率微降至18.2%，Gogoro掛牌2093輛，市占率降至3.9%。

累計今年前11月台灣機車掛牌數64萬4856輛，其中三陽累計掛牌數28萬6514輛，市占率44.4%，光陽掛牌數16萬8029輛，市占26.1%，山葉掛牌11萬2493輛，市占17.4%，Gogoro掛牌2萬5479輛，市占率4%。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今天表示，貨物稅減徵政策影響電動機車市售比下滑，SMAT引用數據指出，電動機車領牌數從9月開始，已連續3個月下滑，市售比從9月的8.77%下滑至11月的7.59%。

展望2026年台灣機車市場，三陽先前預期可較今年成長，三陽分析兩輪機車沒有進口關稅問題，台灣國內市場仍以自產自銷為主。（編輯：楊蘭軒）1141202