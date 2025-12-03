11月機車掛牌暴跌16%、失守5萬大關 坐等12月車廠「梭哈」救市？
根據最新統計，2025年11月全台機車掛牌數為49,907 輛，較10月的59,511輛大幅下跌了將近1萬輛、跌幅達16%；原本市場預期這個月份會在「雙11購物節」與「普發萬元」政策加持下延續銷售熱度，沒想到不增反減，呈現急凍狀態。
從這銷售數據也不難看出，消費者對於這些常態性的促銷已經產生了一定抗性，加上不少有換購需求的消費者已經在前幾個月前消化；我想，這可以說是「暴風雨前的寧靜」，如果各大車廠一下想要達成年度銷售目標，12月勢必會祭出更多超值方案，尤其KYMCO光陽更搶先在月初宣布推出「新武器」新K1特仕版量產，12月的機車市場變化讓人期待！
國民車三陽、山葉銷量受挫，光陽大地名流展現抗跌韌性
國民通勤車款依然是市場的銷售主力；其中SYM三陽當家扛壩子新迪爵125雖仍以 4,832 輛穩居全台冠軍，但對比10月的高峰，單月流失了多達750輛，而另一款主力迪爵125也從3,559輛下滑至3,149輛，這也再再顯示出SYM三陽的高額補助策略在淡季的邊際效益正在遞減。
YAMAHA山葉JOG 125掛牌數為3,390輛，較10月減少444輛；受到競品夾擊與優惠縮減的雙重影響，雖然下滑明顯，但始終維持在第二名，與迪爵125保持了一定差距。
至於KYMCO光陽主力車款大地名流2.0在11月繳出2,134輛的成績，雖然銷量下滑，但逆勢衝上第六名，排名上升了一個席次，GP125也以1,702輛的成績上升至第九名；雖然從數據上來看銷量下滑，但就全機車市場來看，也顯示出這兩款車在高性價比形象加持下，即便市場逆風依然能守住品牌在通勤級距的核心防線。
特別的是，KYMCO搶先在2025年12月1日當天無預警宣布「新K1特仕版」量產，不只以「升級進化」滿滿配備作為改款主軸、同步新增 150c.c.級距，更預告正式上市時還有震撼市場的雙優惠，引發市場熱烈討論。
性能車戰況翻轉！七代勁戰新車效應趨緩？
2025年10月份火藥味最濃厚的性能車市場，在11月反倒出現了戲劇性的變化！YAMAHA山葉直逼冠軍寶座的七代勁戰CYGNUS X 125，本月掛牌數銳減至1,817 輛，單月暴跌超過1,000輛（跌幅約36%）；這可能源於首波預購訂單消化完畢，或是產能調配問題，後續是否能透過「配備刪減」、12月登場的155c.c. 版本扳回一城，值得關注。
SYM三陽性能車款JET SL 158雖然也隨市場降溫下滑至2,448 輛，但由於競爭對手跌幅更深，反而擴大了領先優勢，再次確立了其在水冷運動速克達的霸主地位，穩居整體機車市場第五名。
KYMCO光陽RTS R165本月掛牌983輛，若加上RTS 135與RTS 125，RTS家族整體銷量依然維持在1,300輛左右；不同於競爭對手的大起大落，該車款以穩扎穩打的姿態站穩腳跟，在性能車市場中維持了一定的占比。
時尚車買氣過冬，Genie成少數銷量不降反增的車種
時尚車款在11月受到的衝擊最為顯著，整體級距銷量明顯萎縮；SYM三陽以女性車款為主的CLBCU 125從1,832輛滑落至1,392輛，足足少了440輛，而Fiddle系列兩個級距亦同步下滑了各200輛以上，顯示出這些「非必要」車款的購車族群在年底前轉區觀望態度。
YAMAHA山葉 Vinoora 125也從796輛掛牌數降至638輛，難擋市場寒意。
KYMCO光陽方面，Many LED仍保有950輛銷量，118輛的下滑幅度相對較小。至於時尚車的最大黑馬，莫過於在Genie星鑽特飾版加持下，銷量從451輛上漲至523輛，在整體市場大多衰退的情況下，GENIE能逆勢多賣出70幾輛，表現其實相當不錯！
12月決戰將成年度勝負關鍵
回顧11月，原本預期雙11購物節與普發1萬元的效應並未如實反映在掛牌數字上，但這將近1萬輛的衰退，也很有可能是消費者在等待年底最後一波「清倉大拍賣」的結果。
如果各大車廠想要來一波「逆襲」，12月勢必會端出更具殺傷力的促銷組合，包括高額購車金、延長保固、0利率優惠，甚至不排除提前推出振奮市場的新車款，用「先搶先贏」的策略刺激市場情緒。
11月的低潮，或許正是為年底那場全面梭哈的大戰蓄積能量，至於誰能一舉翻盤，就看誰的火力最猛、誰的誠意最大了啦！
（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）
