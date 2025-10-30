11月流感、新冠疫苗2階開打 嘉縣推職場揪團接種

11月1日起流感與新冠疫苗第2階段開打，凡50歲以上民眾皆可接種／嘉縣衛生局提供





11月1日起流感與新冠疫苗第2階段開打，凡50歲以上民眾皆可接種。嘉義縣衛生局推「職場揪團接種」服務，單位滿30人欲接種即可向當地衛生所預約，將安排醫療團隊到公司施打，並加開假日接種場、全聯及家樂福賣場接種站，提醒符合條件對象盡速接種，共同築起健康防線。

11月1日起凡50歲（含民國64年次出生者）以上皆可接種，衛生局加開39個假日接種站，朴子、新港、民雄、布袋、中埔、六腳結合全聯及太保家樂福提供「接種送好禮」活動，歡迎符合公費接種對象使用服務。

廣告 廣告

為鼓勵職場共同防疫，衛生局也推出「職場揪團接種」服務，凡企業、機關或工廠等單位揪團接種達30人以上，即可向所在地衛生所提出申請，預約醫療團隊到場服務，為員工省下請假及往返醫療院所的時間，也讓職場防疫更全面。

嘉義縣衛生局指出，截至10月27日，嘉義縣累計75例流感併發重症，且有17例死亡，其中14例為65歲以上長者；新冠併發重症確診病例達51例，有12例死亡，其中11例為65歲以上長者。

隨著天氣轉涼、流感及新冠病毒活動逐漸升溫，符合公費資格縣民應把握時機盡早接種，有效降低感染風險，提升社區防護力。本縣共有80家合約院所為大家服務，疫苗接種資訊可至嘉義縣政府或衛生局官網查詢，或洽各地衛生所。

更多新聞推薦

● 謝龍介發布「團結台南聯合看板」 宣布他的市長選戰開始備戰