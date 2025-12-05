11月物價年增率1.23％ 漲幅逾4年半來最低

物價漲幅再收斂。主計總處今(5)日公布11月物價變動概況，消費者物價指數(CPI)年增率為1.23％，不僅連續7個月在通膨警戒線2％以下，且創下2021年4月以來最小漲幅。主計總處預測，12月CPI增幅仍會低於1.5％，今(2025)年全年CPI為1.67％。

11月CPI較去(2024)年同月上揚1.23％，主計總處指出，主要原因是外食費持續攀升，加上肉類、蛋類價格仍高，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票及電費調漲。

不過，蔬果因去年基數較高，加上交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票、油料費及通訊設備費用下滑，抵銷部分漲幅。扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI上升1.72％。

觀察7大類中變動影響較大者，雜項費漲2.84％，主因國際金價走升，金飾及珠寶等個人隨身用品大漲11.42％，理容服務費也提高。醫藥保健類上漲1.87％，則是因為部分醫療院所調高掛號費及病房自付費，醫療費用、醫療器材都變貴。

同時，居住類負擔也增加，居住類物價上升1.86％，主因房租、家庭管理費用，以及電費各漲2.02％、4.97％、5.48％。主計總處說明，房租漲幅2.02％，是27個月以來最小幅度，若12月收斂至2％以下，將是自2022年中以來，首次低於警戒線2％以下。

主計總處分析，整體物價、房屋住宅維修費變動縮小，住宅價格指數下降等，均是房租漲幅收斂的原因；不過，對於租屋族而言，房租還是上行的，只是漲勢比以前來得小。

以每月消費支出約8萬元規模的家庭為例，11月CPI年增1.23％，代表在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，每戶家庭平均支出較去年同月多了984元。支出增加項目中，食物類以外食費支出增300元居首；食物類外，以個人隨身用品支出增185元較多。至於支出減少項目，食物類中蔬菜便宜208元最多；食物類外，以交通工具支出減少100元較多。

此外，行政院穩定物價小組關注的重要民生物價年增率為2.76％，自8月起至11月已連續4個月漲幅都超過通膨警戒線2％，其中，以雞蛋價格調漲15.33％最多，這是近31個月最大漲幅，其次是豬肉漲幅8.7％。

