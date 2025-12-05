11月物價年增1.23% 4年半新低

主計總處5日公布11月消費者物價指數年增率為1.23%，17項重要民生物資年增2.76%，為21個月來最大漲幅。（記者姚正玉攝）

記者王超群∕台北報導

主計總處五日公布十一月消費者物價指數年增率為百分之一點二三，已連續七個月低於百分之二通膨警戒線，並創五十六個月來最低漲幅；但十七項重要民生物資年增百分之二點七六，為二十一個月來最大漲幅，顯示整體物價漲幅趨緩，但民生項目仍明顯上升。

主計總處表示，蔬菜與水果去年受康芮及天兔颱風影響，基期偏高，使本月蔬菜年減百分之十三點二三、為二十二個月來最大跌幅；水果年減百分之一點六七，為二十七個月來最大跌幅，這兩項是拉低整體ＣＰＩ的主要因素。

廣告 廣告

不過，十七項重要民生物資的漲幅已連續六個月擴大，達百分之二點七六。主計總處指出，雞蛋受到天候與去年低基期影響，年增百分之十五點三三，為近三十一個月來最大；豬肉雖較上月漲幅縮小，但仍達百分之八點七。

主計總處指出，雖然整體ＣＰＩ漲幅縮小，但三百六十八項查價項目中仍有逾六成價格上漲，外食費更已連續十三個月漲幅超過百分之三，顯示民眾對物價的實際感受仍偏高。

在居住成本方面，房租年增率縮小至百分之二點０二，為近二十七個月來最小漲幅。曹志弘說，房租受到物價、維修費、房價與利率共同影響，而內政部公布的住宅價格指數已連續兩季下跌，使房租上行壓力趨緩。他說：「住宅價格指數第一季與第二季均較前一季下跌，房價較平穩，也反映在房租ＣＰＩ漲幅略為縮小。」

主計總處表示，扣除蔬果與能源後的核心ＣＰＩ已連續二十個月低於百分之二，物價整體仍平穩，預估十二月ＣＰＩ漲幅將低於百分之一點五。