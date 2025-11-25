11月狂爆7例M痘！北中南全淪陷 3萬人疫苗只打半套恐成破口

11月爆7例M痘北中南淪陷，3萬人僅打1劑成漏洞，疾管署籲速補打。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 國內M痘疫情拉警報，11月一口氣新增7例確診，全數為本國籍青壯年男性，且分佈遍及北中南各地。這波個案雖多屬散發，但顯示社區傳播風險持續存在。值得注意的是，目前仍有逾3萬人只打1劑疫苗，防護力恐不足。衛生單位示警，全球疫情升溫，呼籲高風險族群儘速完成2劑接種，若出現皮疹或水泡等疑似症狀應立即就醫，切勿輕忽隱形傳播鏈威脅。

疾管署今(25)日進一步分析，新增個案居住地細分為北部5例、中部及南部各1例，顯示病毒蹤跡已遍布全台。這些確診者因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現多為散發病例，但也有部分個案有流病相關性。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例，其中今年計確診52例，包含45例本土及7例境外移入病例，社區疫情傳播風險仍持續。

針對病毒型別監測，疾管署表示，目前國內持續監測M痘病例之病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。不過，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8千例M痘病例，186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國以及澳洲持續零星通報。

疾管署進一步強調，世界衛生組織(WHO)公布，於9月5日至10月中旬，除中非與東非外，其餘區署合計新增21例Ib型病毒個案，其中9例無疫區旅遊史。另非洲以外之6國出現無旅遊史且無已知病例接觸史之本土病例，顯示已出現隱形社區傳播鏈，前揭6國已被WHO列為具Ib型社區傳播區。現階段疫情特徵與2022年前期相似，透過性接觸迅速傳播且有未曾接種疫苗或未曾感染的新世代，形成免疫缺口。

疾管署說明，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。截至今年11月19日已有103,749人至少接種1劑M痘疫苗，其中72,958人完成2劑疫苗接種，顯示仍有30,791人待接種第2劑疫苗，占30%。疾管署指出，目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。若不符合公費資格但經醫師評估確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種。

疾管署提醒，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。

