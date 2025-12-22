11月獲利年減月增 南僑看中國市場逐步好轉

（中央社記者何秀玲台北22日電）油脂大廠南僑公布11月自結獲利新台幣2637萬元，年減62.27%，每股純益0.11元；南僑主管接受中央社記者訪問表示，中國市場經濟復甦力道仍不足，不過與10月獲利1176萬元相比則增加，看得出逐步「往好的方向走」。

南僑今天公布11月與前11月自結獲利，今年前11月累計獲利2.46億元，年減72.63%，每股純益0.99元。

南僑總裁李勘文近期在法說會表示，今年第3季受到中國市場需求疲弱影響，獲利年減74.9%，為今年營運谷底，產線利用率僅45至50%；今年逐步整理烘焙跟麵團的產線利用率，希望讓效率發揮到最高，期望明年中國獲利能轉正。

此外，南僑代子公司泰國南僑在10日公告，董事會決議將於25日召開股東臨時會，討論增加營業項目，南僑主管表示，將增加米果之外的新烘焙產品。（編輯：楊蘭軒）1141222