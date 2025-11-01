11月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福11月壽星們生日快樂！2025年11月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳，不管是想吃火鍋、燒烤、排餐或吃到飽餐廳通通有，小編整理了壽星優惠餐廳的資訊，包括台中、台北、高雄、台南的餐廳慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主！飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車）
🥢燒肉店生日優惠全台10大連鎖：
1. 老乾杯
◆優惠期間：因消費而累積之點數有效期間，自發行日起至隔年當月末日止，詳細資訊：老乾杯生日優惠
◆優惠內容：會員生日當天至餐廳品牌用餐，除一般點數累積外，享有一次的「壽星點數3倍」加碼禮遇。翻倍點數上限為1,000點，每年僅一次獲贈機會，恕不提供拆單服務。
2. 燒肉同話
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：燒肉同話生日優惠
◆優惠內容：下載這一鍋餐飲集團會員APP，並註冊成為會員，每月15號派發次月生日會員專屬優惠券，憑券可壽星專屬優惠！當月壽星享「壽星肉蛋糕」招待（壽星肉蛋糕可以選擇牛肉／豬肉），當日壽星加碼再享當次用餐「9折」優惠
3. 牛角日本燒肉專門店
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：牛角日本燒肉專門店生日優惠
◆優惠內容：加入牛角燒肉會員，系統將於顧客生日「當月」發送生日禮。銅牛等級生日禮為200元抵用券、金牛等級生日禮為4成人同行享85折優惠、白金牛等級生日禮為4成人同行享8折優惠
4. 茶六燒肉堂
◆優惠期間：2025/1/1～12/31，詳細資訊：茶六燒肉堂生日優惠
◆優惠內容：當月壽星結帳時請出示證件-身份證/健保卡/護照等（有出生年月日即可），與當月壽星同桌點餐享有9折優惠，特價品項除外。茶六全分店皆有提供此優惠
5. 碳佐麻里精品燒肉
◆優惠期間：2025/1/1～12/31，詳細資訊：碳佐麻里生日優惠
◆優惠內容：當日壽星於點餐時主動出示實體證明文件，即享有碳佐麻里團隊熱情慶生，享專屬慶生照乙組/生日禮物乙份/生日蛋糕乙份/精緻小菜乙份/飲品乙壺（4人以上招待大壺、3人以下招待小壺）
6. 肉次方燒肉放題
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：肉次方燒肉放題生日優惠
◆優惠內容：憑券內用消費享指定套餐單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。
7. 發肉燒肉餐酒
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：發肉燒肉餐酒生日優惠
◆優惠內容：除了神秘感慶祝儀式外，還送肉肉生日花，即日起凡是當月壽星點一杯生啤酒就可直接升級1公升大杯裝，僅限單點兌換。第一杯才有，啤酒可以分給朋友一起喝，生日月來幾次就升級幾次。（跟店員出示證件證明即可兌換）
8. 大股熟成燒肉專門
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：大股熟成燒肉專門生日優惠
◆優惠內容：只要打卡＋評論，當月壽星可免費兌換夢幻霧祝牛排/伊比利豬/代幣三枚 三選一，不吃牛排可更換伊比利豬或清酒三枚。
9. 極野宴燒肉專賣店
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：極野宴燒肉專賣店生日優惠
◆優惠內容：壽星專屬好禮二選一，VIP會員於效期內，2位成人(含)以上同行消費「大滿足餐」，當月壽星卽享6折優惠。4位成人(含)以上同行，消費「奢華餐」(含)以上，即贈「美國上等胸腹肉蛋糕乙個」。
10. 燒肉眾精緻炭火燒肉
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：燒肉眾精緻炭火燒肉生日優惠
◆優惠內容：凡兩位成人同行選擇599/599+50/799/799+50/999/999+200方案，當月壽星即可享8折優惠，壽星記得攜帶證件驗證。（兩人同行，壽星1位享優惠，四人同行，壽星2位享優惠，以此類推）
🥢火鍋店生日優惠全台10大連鎖：
1. 和牛涮日式鍋物放題
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：和牛涮日式鍋物放題生日優惠
◆優惠內容：憑券內用消費憑券享頂級和牛套餐享單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。
2. 天鍋麻辣 鴛鴦鍋
◆優惠期間：2025/1/1～12/31，詳細資訊：天鍋麻辣鴛鴦鍋生日優惠
◆優惠內容：當日壽星於點餐時主動出示實體證明文件，享專屬慶生照乙組/生日禮物乙份/精緻小菜乙份/飲品乙壺/生日蛋糕乙份(限量供應)
3. 青花驕麻辣鍋
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：青花驕麻辣鍋生日優惠
◆優惠內容：憑券(外帶/內用)消費即贈「青花椒冰淇淋」乙份。單筆消費每人每次限兌換乙份。
4. 22:02 火鍋。樂活
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：22:02 火鍋。樂活生日優惠
◆優惠內容：壽星當天憑證件內用單桌低消滿$850，且Google評論完成後出示給服務人員確認，即可兌換「與歲數相同數量」的梅花豬肉片，素食可換菇菇拼盤。（至少提前一天訂位）
5. 向辣和牛麻辣鍋
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：向辣和牛麻辣鍋生日優惠
◆優惠內容：憑券內用消費獨享壽星單客($598/$698/$798/$998/$1,580)套餐9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。
6. 尬鍋
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：尬鍋生日優惠
◆優惠內容：憑券內用消費不限金額消費即贈「現蒸壽桃」乙份，每桌/每次限兌換乙張，單筆消費限使用乙張。（如遇產品調整時，請依門市公告兌換之等值商品兌換）
7. 肉多多火鍋
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：肉多多火鍋生日優惠
◆優惠內容：加入樂多多APP會員，當月壽星來肉多多內用，當月壽星可獲得「生日肉蛋糕」一顆(200g)
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：野人Shabu冷藏/熟成高級肉火鍋專門生日優惠
◆優惠內容：當月壽星憑證件可以免費兌換肉盤乙份（牛胸腹肉、嫩肩豚肉、大腹豚肉，三選一）
9. 萬客什鍋
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：萬客什鍋生日優惠
◆優惠內容：當月壽星至萬客什鍋用餐即可換好禮6選1（極上板腱牛、雪紋梅花豬、特選五花羊、手工花枝漿、鮮脆水蓮菜、高麗菜），需出示證件給門市人員。若為萬客什鍋會員，則按生日券之券面使用日期為準。
10. 泰滾
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：泰滾生日優惠
◆優惠內容：當月壽星內用單點滿$2000元/每桌限1位壽星，就送同等歲數的蝦子，訂位時請備註（慶生）並攜帶證件。
🥢吃到飽生日優惠全台5大連鎖：
1. 饗饗
◆下載並註冊成為iEAT饗愛吃會員，生日當月即可享有會員專屬生日獻禮：指定品牌專屬生日獻禮乙份
2. 饗食天堂
◆下載並註冊成為iEAT饗愛吃會員，生日當月即可享有會員專屬生日獻禮：指定品牌用餐96折優惠券、指定品牌專屬生日獻禮乙份
3. 漢來海港餐廳
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：漢來海港餐廳生日優惠
◆優惠內容：平日8折 + 原價10% (週一~週五)，假日85折 + 原價10% (週六、週日、國定假日)。當日壽星用餐贈下列好禮2選1<濾掛咖啡> or <環保吸管3件組>（贈品樣式、口味恕不挑款）。壽星本人生日當天用餐，須出示身份證或健保卡等有生日之證件，方可享壽星折扣(折扣後須加原價一成服務費)
4. 豐FOOD
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：豐FOOD生日優惠
◆優惠內容：當月壽星招集滿四人(含壽星本人) 就可享優惠：平日享一人免費用餐(以價低者為折扣優惠)，假日享一人半價(以價低者為折扣優惠)。用餐前先訂位，使用優惠前請加入典華會員系統領取生日優惠券。
5. 50樓Cafe自助餐廳
◆優惠期間：2025/11/1～12/31，詳細資訊：50樓Cafe自助餐廳生日優惠
◆優惠內容：四位成人同行，當月壽星一人免費，不限次數。當月壽星請出示證件，免費或半價兒童恕不列入人數計算，無法再與其它優惠/券併用，服務費恕無折扣。
🥢王品集團生日優惠5大全台連鎖品牌：
◆優惠期間：10/25～11/30；票券使用效期10/25～12/7，詳細資訊：王品集團生日優惠
◆優惠內容：◎當月壽星至『王品瘋美食APP』領取優惠券，2025/10/25將會自動派發專屬生日禮至11月壽星「我的票匣」中，2025/10/25起註冊為11月壽星的新會員則會即時發送。
1. 聚日式鍋物：生日當天憑券內用消費享單客單人套餐5折，原價10%服務費及湯頭加價費用另計。非生日當天於使用效期內，憑券內用消費單人套餐或雙人套餐(不含自助吧低消)，打卡即贈「富士肉肉山」乙份(肉品限雪花豬肉)。
2. 陶板屋：憑券內用消費享單客和風洋食套餐88折，內用原價 10%服務費及主餐、附餐升級費用另計。
3. 王品牛排：憑券內用/外帶消費單客王品經典套餐$1,590/饗宴套餐$1,790/盛宴套餐$1,990，套餐價88折。內用10%服務費另計，本票券可適用於外帶自取，外帶不收取10%服務費。單筆消費每人每次限兌換乙客。
4. 西堤牛排：憑券內用消費獨享單客經典套餐88折，原價10%服務費另計。
5. 夏慕尼：憑券內用消費單客套餐88折，原價10%服務費另計。
🥢台中生日優惠3大餐廳：
1. 台中星享道酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台中星享道酒店生日優惠
◆優惠內容：星饗道國際自助餐當月壽星7折，生日當天用餐加贈精緻蛋糕，恕不提供外帶服務。需兩日前預訂並來電訂位時提前告知，結帳前告知並於現場出示證件證明。
2. 烤狀猿日式燒肉
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：烤狀猿日式燒肉生日優惠
◆優惠內容：當日壽星用餐四人(含)以上(限成人)，壽星本人獨享65折、用餐二人(含)以下，壽星本人獨享85折。當月壽星本人獨享9折。
3. 雪莉牛排海鮮餐廳
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：雪莉牛排海鮮餐廳生日優惠
◆優惠內容：當日壽星特別優惠五折、當月壽星七折優待（記得攜帶證件，以證件為準），不含午餐輕食
🥢台北生日優惠10大飯店：
1. 台北君悅酒店凱菲屋
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北君悅酒店凱菲屋生日優惠
◆優惠內容：生日當月預訂「凱菲屋」午、晚餐時段，4人同行壽星本人免費（憑身分證件享優惠、最高折扣享75折）。
2. 台北君悅酒店彩日本料理
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北君悅酒店彩日本料理生日優惠
◆優惠內容：生日當月預訂「彩日本料理」午、晚餐時段，4人同行壽星本人免費（憑身分證件享優惠、最高折扣享75折）。
3. 台北美福大飯店
◆優惠期間：10/1～12/31週一至週五，詳細資訊：台北美福大飯店palette彩匯自助餐廳生日優惠
◆優惠內容：10/1～12/31週一至週五，彩匯自助餐廳下午茶慶生優惠時段4人（成人）同行，1位當月壽星免費，8人同行(成人)可享2位壽星免費，依此類推。
4.香格里拉台北遠東
◆優惠期間：即日起～12/30，詳細資訊：香格里拉台北遠東
◆優惠內容：壽星持證件於飯店任一餐廳用餐，生日當天可享8折、當月則享85折優惠！各餐廳還將提供驚喜蛋糕或點心（僅提供三天前預訂並備註有當日生日優惠者）、10人以內同桌親友全數同享折扣、當月回訪優惠不限優惠次數。（＊生日優惠僅限午餐、下午茶及晚餐時段，至少兩人用餐可享優惠）
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：名人堂花園大飯店生日優惠
◆優惠內容：當月壽星出示證件可享以下優惠：
養心茶樓蔬食飲茶：預約用餐招待壽星(本人)指定甜湯乙份。
安打西餐廳：預約用餐招待珍珠鮮奶茶乙杯 ，單點飲料或蛋糕不適用壽星優惠。
朝桂台菜港點：預約用餐贈送壽桃乙份(數量依現場同桌用餐人數提供)。
卡拉OK：包廂消費加贈歡唱一小時。
6. 茹曦酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：茹曦酒店生日優惠
◆優惠內容：當月壽星於平日午餐或晚餐時段至餐廳用餐，即可享受2人同行1人半價、4人同行1人免費。
7. 喜來登大飯店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：喜來登大飯店生日優惠
◆優惠內容：寒舍生活APP寵愛壽星會員，量身打造「APP壽星生日禮」。即日起至2025年12月31日，壽星會員生日的前10天，將發送「壽星生日禮兌換券」乙張至帳號【會員→我的票匣→活動贈券】，會員於獲券後的45天內，至指定飯店不限金額消費，當天持消費發票或單據至該館的服務中心，並出示「壽星生日禮兌換券」，即可獲得獨家生日禮乙份
8. 台北新板希爾頓
◆優惠期間：即日起～12/30，詳細資訊：台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅·市集生日優惠
◆優惠內容：當月壽星用餐享四人同行一人免費優惠，需出示有效身份證件。（四人同行一人免費，八人同行需兩名壽星，方可享兩人免費，以此類推），需提前一日訂位，並於訂位時告知使用此方案。
9. 台北花園大酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北花園大酒店饗聚廚房生日優惠
◆優惠內容：當月壽星生日至饗聚廚房用餐享四位成人同行當日壽星本人免費或當月壽星本人七折優惠，另加贈主廚精選生日蛋糕乙份。適用時段：午餐及晚餐 (早餐及下午茶時段恕不適用)，需四位成人同行消費，方得享有折扣。需三天前事先訂位，出示身分證件方可使用。
10. 台北國泰萬怡酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北國泰萬怡酒店MJ KITCHEN 餐廳生日優惠
◆優惠內容：壽星本人（須出示身分證件）平日午餐960元、平日晚餐1,035元、假日午晚餐1,110元，價格均含服務費。須兩人以上同行，且僅適用成人用餐(12歲以上)之餐飲消費，敬請事先預訂。
🥢高雄生日優惠5大餐廳：
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：哈肉鍋-好肉鍋物-大肉盤火鍋生日優惠
◆優惠內容：壽星幾歲送幾隻蝦，開2鍋送12隻、開3鍋送20隻、開4鍋送30隻、開5鍋送40隻、開6鍋以上送50隻（上限），須「提前兩天以上」訂位、適用於生日當天前後7天內，每次用餐須兩人以上，並開兩鍋以上。需攜帶身分證件查驗、預訂完成後才享有生日贈蝦優惠。當月壽星再享免費招待「手打花枝漿乙份」（與生日送蝦擇一）
2. 丼兵衛壽喜燒
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：丼兵衛壽喜燒生日優惠
◆優惠內容：即日起「當週」壽星優惠，一桌需滿1300元，幾歲就送幾隻蝦子。一桌只能坐4～5人，如果有兩位壽星送最大數的。「鍋底費」不包含在1300元裡面，需額外計價收費。當週前後七天都可以做使用，需事先撥打電話訂位並攜帶證件，告知有壽星。
3. 延香炭食
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：延香炭食生日優惠
◆優惠內容：當日壽星享5折、當月壽星享9折優惠，此優惠限當月(日)壽星本人(請出示壽星本人實體證件)
4. 五鮮級鍋物專賣
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：五鮮級鍋物專賣生日優惠
◆優惠內容：當月壽星出示證件即贈「小海拼」或「小蔬拼」，不限平假日，天天來、天天送。
5. 無老鍋
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：無老鍋生日優惠
◆優惠內容：當月壽星點數2倍+送肉盤/飲品2選1（壽星完成LINE綁定完整生日資料後，生日當月消費點數兩倍贈）
🥢台南生日優惠2大飯店：
1. 台糖長榮酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳生日優惠
◆優惠內容：吃遍天下自助餐廳當月壽星平日：午/晚餐享8折+10%，週六、日：假日午/晚餐8.5折+10%
2. 台南遠東香格里拉
◆優惠期間：即日起～12/30，詳細資訊：台南遠東香格里拉生日優惠
◆優惠內容：生日當天餐費享8折，生日月內消費享88折，同行者同享優惠！請3天前預訂，最少消費人數2位，上限含壽星至多10位，用餐當天需出示有效個人證件以兌換生日優惠資格。
資料整理：Vinge
其他人也在看
限時黃金47折起、爆殺$811限量搶！滿額再送金條 只有今天折上加折
根據過去數年，金價平均每年上漲約 20-30%，金價一路上漲，黃金不只保值，更成了許多人心中最安心的投資。但要入手一件兼具設計感與收藏價值的金飾，價格常常讓人猶豫。別急，這次童樂繪金飾推出年度最強檔活動，除了下殺最低5折起外，滿額還送金條，除此之外再加碼送購物金，讓你能用最划算的價格，把幸福與價值一次帶回家！現在就是最佳買進時機，未來的你，一定會感謝現在的你。不知道怎麼下手？跟著攻略搶就對了。Yahoo好好買 ・ 1 天前
333路公車11/3上路 台中國際機場直達台中車站更便利
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府持續優化台中國際機場聯外公共運輸服務，繼今年7月啟用機場快線後，互傳媒 ・ 2 小時前
「新潮同樂會」新北據點長輩活力展成果、藝人同歡掀高潮
記者黃秋儒／新北報導 長輩不老！一場屬於長輩的青春派對！新北市社區照顧關懷據點「樂齡…中華日報 ・ 35 分鐘前
Mister Donut首次聯名HERSHEY’S好時巧克力！10款聯名新品買6送2買5送1優惠登場
今年冬季Mister Donut 首次攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」，推出濃郁可可季，打造高達10款聯名新品。嚴選巧克力結合開心果、咖啡及覆盆莓等元素，10月31日起濃郁上市，更有限時買6送2買5送1優惠登場！景點+ ・ 18 小時前
大阪環球影城住宿首選！京阪塔樓飯店步行3分鐘直達，可愛海洋風上下鋪四人房開箱
京阪環球影城塔樓飯店（Hotel Keihan Universal Tower）」是日本環球影城的七間官方合作飯店之一，從飯店走路到環球影城站只要3分鐘、到JR環球城站也僅需1~2分鐘，樓下就是 LAWSON 便利商店，地點超方便。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 13 小時前
台灣虎航x茶湯會聯名新品上市 寵粉抽「不限航點來回機票」大獎
台灣虎航與茶湯會首度攜手，以韓國蜂蜜柚子醬入茶，聯名推出「柚虎系列」新品。11/1起，除了推出兩款飲料及聯名杯身換裝外，還要寵粉送出「10張不限航點來回機票」大獎！七逗旅遊網 ・ 21 小時前
彰化田中50年老店！炎獅切仔麵獨特甜鹹乾麵，頭骨肉湯濃郁到讓人驚豔
一直聽彰化的朋友說「田中」是個嚴重被低估的美食小鎮，然後也一直覺得田中「可能」交通不便⋯⋯一直到前些時候才知道，原來田中就在彰化高鐵不遠處⋯⋯而且高鐵站對面就有一家很棒的飯店「馥御花園酒店」飯店不僅旁邊就有滿滿的停車場，飯店裡還有電動機車、自行車可租借⋯⋯天時、地利、人和之下，立馬安排了一趟田中兩天一夜小吃之旅(八家)。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 13 小時前
影/乘客行動電源突爆炸 澎湖交通船險釀火燒船！
澎湖南海之星1號交通船昨（31）日下午發生行動電源爆炸意外，一名男性乘客的手機行動電源在充電過程中突然爆炸起火，所幸當時船隻正停靠在望安潭門港準備載客返回馬公，且乘客及船員反應迅速，才避免了一場可怕的船艙火災。中天新聞網 ・ 44 分鐘前
1970年就開業！日本元老級Dom Dom漢堡海外首店，厚蛋燒口感滑順像蒸蛋
創立於昭和45年(1970年)的Dom Dom漢堡，是日本第一家漢堡連鎖店！雖然店舖數量比不上麥當勞，但可說是日本元老級的漢堡店，如今海外首店就選在台灣，不用遠赴日本就能吃到日本最古老的漢堡。Dom Dom漢堡位於新光三越 台北信義新天地A11的B2美食街，一下手扶梯就可以看到，以紅色為基底設計，風格活潑而有意念。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 13 小時前
11月愛情運勢TOP3星座：桃花盛放、關係加速升溫！誰在秋末最容易修成正果？
入冬前的11月，感情節奏從試探轉入「認真經營」：週末聚會、短旅與深度對話，都成為推動關係前進的關鍵場景。本月愛情運最旺前三名星座，你是否上榜？科技紫微網 ・ 7 小時前
2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！
日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 6 小時前
藏在巷弄的復古咖啡廳，看本書，再來份肉桂捲跟蘋果美式
又是一個散步的午後，我們去了《那裡的咖啡店》坐坐，簡約復古的氛圍配上輕快的歌單，空氣中瀰漫著迷人的咖啡香，時光正靜靜流淌，一股做什麼都很放鬆的氛圍...。一杯咖啡、一份暖呼呼的肉桂捲，再拿一本喜歡的書，今天下午在寧靜的老巷子裡找到一個愜意的小世界。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 20 小時前
日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」 網笑：有夠台
日前一名自稱「熱愛台灣的年長女性」的日本網友在Threads發文，表示「我夏天去了台灣，玩得超開心！我去過很多國家，但台灣是最棒的！我想再去一次，好好逛逛街」，並曬出滿地「台灣戰利品」的照片。照片中可見，除了一些紀念品、伴手禮外，還有台灣的零食，包括牛軋糖、鳳梨...CTWANT ・ 1 天前
宜蘭美拍新熱點 廢墟風美術館、盪鞦韆看龜山島、冬山河天使之光！6處夢幻美景太治癒
宜蘭不只擁有山海美景，近年更誕生多處夢幻級打卡新熱點！從融合廢墟與藝術風格的美術館、能遠眺龜山島的鞦韆觀景台，到夜晚閃耀如星河的冬山河「天使之光」，每一處都讓人拍不停。無論你想找個浪漫約會景點、療癒心靈的自然秘境，或是規劃一趟週末輕旅行，這6個宜蘭新地標都能一次滿足，保證相機記憶體瞬間爆滿！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 21 小時前
通往綠光的機票！粿王美國行恐是「范姜彥豐買單」 過往慶生影片遭挖出
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導范姜彥豐日前怒控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），引起軒然大波，因此有不少網友開始翻找過往的影片；其中，發現范姜去年...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
想「染紅」華碩工會！中配錢麗下場曝光了
[NOWnews今日新聞]華碩今年3月遭爆，工會中一名中配女員工錢麗，不僅指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，還利用中國法律對公司事務指指點點，想試圖「染紅」工會；...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
MLB》道奇G6神奇再見雙殺 佐佐木朗希喊「得救了」
衛冕軍道奇在世界大賽G6續命成功，山本由伸6局好投之後，佐佐木朗希第8局、第9局連續陷入險境，道奇只好在最後關頭動用先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）關門。總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這是生死局，你必須傾盡一切，我只是覺得朗希壓制力不夠，我感覺葛拉斯諾有三振能力，我賭在他身上。」中時新聞網 ・ 2 小時前