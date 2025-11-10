11月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福11月壽星們生日快樂！2025年11月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳，不管是想吃火鍋、燒烤、排餐或吃到飽餐廳通通有，小編整理了壽星優惠餐廳的資訊，包括台中、台北、高雄、台南的餐廳慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主！飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車）
🥢燒肉店生日優惠全台10大連鎖：
1. 老乾杯
◆優惠期間：因消費而累積之點數有效期間，自發行日起至隔年當月末日止，詳細資訊：老乾杯生日優惠
◆優惠內容：會員生日當天至餐廳品牌用餐，除一般點數累積外，享有一次的「壽星點數3倍」加碼禮遇。翻倍點數上限為1,000點，每年僅一次獲贈機會，恕不提供拆單服務。
2. 燒肉同話
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：燒肉同話生日優惠
◆優惠內容：下載這一鍋餐飲集團會員APP，並註冊成為會員，每月15號派發次月生日會員專屬優惠券，憑券可壽星專屬優惠！當月壽星享「壽星肉蛋糕」招待（壽星肉蛋糕可以選擇牛肉／豬肉），當日壽星加碼再享當次用餐「9折」優惠
3. 牛角日本燒肉專門店
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：牛角日本燒肉專門店生日優惠
◆優惠內容：加入牛角燒肉會員，系統將於顧客生日「當月」發送生日禮。銅牛等級生日禮為200元抵用券、金牛等級生日禮為4成人同行享85折優惠、白金牛等級生日禮為4成人同行享8折優惠
4. 茶六燒肉堂
◆優惠期間：2025/1/1～12/31，詳細資訊：茶六燒肉堂生日優惠
◆優惠內容：當月壽星結帳時請出示證件-身份證/健保卡/護照等（有出生年月日即可），與當月壽星同桌點餐享有9折優惠，特價品項除外。茶六全分店皆有提供此優惠
5. 碳佐麻里精品燒肉
◆優惠期間：2025/1/1～12/31，詳細資訊：碳佐麻里生日優惠
◆優惠內容：當日壽星於點餐時主動出示實體證明文件，即享有碳佐麻里團隊熱情慶生，享專屬慶生照乙組/生日禮物乙份/生日蛋糕乙份/精緻小菜乙份/飲品乙壺（4人以上招待大壺、3人以下招待小壺）
6. 肉次方燒肉放題
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：肉次方燒肉放題生日優惠
◆優惠內容：憑券內用消費享指定套餐單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。
7. 發肉燒肉餐酒
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：發肉燒肉餐酒生日優惠
◆優惠內容：除了神秘感慶祝儀式外，還送肉肉生日花，即日起凡是當月壽星點一杯生啤酒就可直接升級1公升大杯裝，僅限單點兌換。第一杯才有，啤酒可以分給朋友一起喝，生日月來幾次就升級幾次。（跟店員出示證件證明即可兌換）
8. 大股熟成燒肉專門
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：大股熟成燒肉專門生日優惠
◆優惠內容：只要打卡＋評論，當月壽星可免費兌換夢幻霧祝牛排/伊比利豬/代幣三枚 三選一，不吃牛排可更換伊比利豬或清酒三枚。
9. 極野宴燒肉專賣店
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：極野宴燒肉專賣店生日優惠
◆優惠內容：壽星專屬好禮二選一，VIP會員於效期內，2位成人(含)以上同行消費「大滿足餐」，當月壽星卽享6折優惠。4位成人(含)以上同行，消費「奢華餐」(含)以上，即贈「美國上等胸腹肉蛋糕乙個」。
10. 燒肉眾精緻炭火燒肉
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：燒肉眾精緻炭火燒肉生日優惠
◆優惠內容：凡兩位成人同行選擇599/599+50/799/799+50/999/999+200方案，當月壽星即可享8折優惠，壽星記得攜帶證件驗證。（兩人同行，壽星1位享優惠，四人同行，壽星2位享優惠，以此類推）
🥢火鍋店生日優惠全台10大連鎖：
1. 和牛涮日式鍋物放題
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：和牛涮日式鍋物放題生日優惠
◆優惠內容：憑券內用消費憑券享頂級和牛套餐享單客9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。
2. 天鍋麻辣 鴛鴦鍋
◆優惠期間：2025/1/1～12/31，詳細資訊：天鍋麻辣鴛鴦鍋生日優惠
◆優惠內容：當日壽星於點餐時主動出示實體證明文件，享專屬慶生照乙組/生日禮物乙份/精緻小菜乙份/飲品乙壺/生日蛋糕乙份(限量供應)
3. 青花驕麻辣鍋
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：青花驕麻辣鍋生日優惠
◆優惠內容：憑券(外帶/內用)消費即贈「青花椒冰淇淋」乙份。單筆消費每人每次限兌換乙份。
4. 22:02 火鍋。樂活
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：22:02 火鍋。樂活生日優惠
◆優惠內容：壽星當天憑證件內用單桌低消滿$850，且Google評論完成後出示給服務人員確認，即可兌換「與歲數相同數量」的梅花豬肉片，素食可換菇菇拼盤。（至少提前一天訂位）
5. 向辣和牛麻辣鍋
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：向辣和牛麻辣鍋生日優惠
◆優惠內容：憑券內用消費獨享壽星單客($598/$698/$798/$998/$1,580)套餐9折，原價10%服務費另計。單筆消費每人每次限兌換乙份。
6. 尬鍋
◆優惠期間：2025/10/25～11/30，詳細資訊：尬鍋生日優惠
◆優惠內容：憑券內用消費不限金額消費即贈「現蒸壽桃」乙份，每桌/每次限兌換乙張，單筆消費限使用乙張。（如遇產品調整時，請依門市公告兌換之等值商品兌換）
7. 肉多多火鍋
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：肉多多火鍋生日優惠
◆優惠內容：加入樂多多APP會員，當月壽星來肉多多內用，當月壽星可獲得「生日肉蛋糕」一顆(200g)
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：野人Shabu冷藏/熟成高級肉火鍋專門生日優惠
◆優惠內容：當月壽星憑證件可以免費兌換肉盤乙份（牛胸腹肉、嫩肩豚肉、大腹豚肉，三選一）
9. 萬客什鍋
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：萬客什鍋生日優惠
◆優惠內容：當月壽星至萬客什鍋用餐即可換好禮6選1（極上板腱牛、雪紋梅花豬、特選五花羊、手工花枝漿、鮮脆水蓮菜、高麗菜），需出示證件給門市人員。若為萬客什鍋會員，則按生日券之券面使用日期為準。
10. 泰滾
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：泰滾生日優惠
◆優惠內容：當月壽星內用單點滿$2000元/每桌限1位壽星，就送同等歲數的蝦子，訂位時請備註（慶生）並攜帶證件。
🥢吃到飽生日優惠全台5大連鎖：
1. 饗饗
◆下載並註冊成為iEAT饗愛吃會員，生日當月即可享有會員專屬生日獻禮：指定品牌專屬生日獻禮乙份
2. 饗食天堂
◆下載並註冊成為iEAT饗愛吃會員，生日當月即可享有會員專屬生日獻禮：指定品牌用餐96折優惠券、指定品牌專屬生日獻禮乙份
3. 漢來海港餐廳
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：漢來海港餐廳生日優惠
◆優惠內容：平日8折 + 原價10% (週一~週五)，假日85折 + 原價10% (週六、週日、國定假日)。當日壽星用餐贈下列好禮2選1<濾掛咖啡> or <環保吸管3件組>（贈品樣式、口味恕不挑款）。壽星本人生日當天用餐，須出示身份證或健保卡等有生日之證件，方可享壽星折扣(折扣後須加原價一成服務費)
4. 豐FOOD
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：豐FOOD生日優惠
◆優惠內容：當月壽星招集滿四人(含壽星本人) 就可享優惠：平日享一人免費用餐(以價低者為折扣優惠)，假日享一人半價(以價低者為折扣優惠)。用餐前先訂位，使用優惠前請加入典華會員系統領取生日優惠券。
5. 50樓Cafe自助餐廳
◆優惠期間：2025/11/1～12/31，詳細資訊：50樓Cafe自助餐廳生日優惠
◆優惠內容：四位成人同行，當月壽星一人免費，不限次數。當月壽星請出示證件，免費或半價兒童恕不列入人數計算，無法再與其它優惠/券併用，服務費恕無折扣。
🥢王品集團生日優惠5大全台連鎖品牌：
◆優惠期間：10/25～11/30；票券使用效期10/25～12/7，詳細資訊：王品集團生日優惠
◆優惠內容：◎當月壽星至『王品瘋美食APP』領取優惠券，2025/10/25將會自動派發專屬生日禮至11月壽星「我的票匣」中，2025/10/25起註冊為11月壽星的新會員則會即時發送。
1. 聚日式鍋物：生日當天憑券內用消費享單客單人套餐5折，原價10%服務費及湯頭加價費用另計。非生日當天於使用效期內，憑券內用消費單人套餐或雙人套餐(不含自助吧低消)，打卡即贈「富士肉肉山」乙份(肉品限雪花豬肉)。
2. 陶板屋：憑券內用消費享單客和風洋食套餐88折，內用原價 10%服務費及主餐、附餐升級費用另計。
3. 王品牛排：憑券內用/外帶消費單客王品經典套餐$1,590/饗宴套餐$1,790/盛宴套餐$1,990，套餐價88折。內用10%服務費另計，本票券可適用於外帶自取，外帶不收取10%服務費。單筆消費每人每次限兌換乙客。
4. 西堤牛排：憑券內用消費獨享單客經典套餐88折，原價10%服務費另計。
5. 夏慕尼：憑券內用消費單客套餐88折，原價10%服務費另計。
🥢台中生日優惠3大餐廳：
1. 台中星享道酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台中星享道酒店生日優惠
◆優惠內容：星饗道國際自助餐當月壽星7折，生日當天用餐加贈精緻蛋糕，恕不提供外帶服務。需兩日前預訂並來電訂位時提前告知，結帳前告知並於現場出示證件證明。
2. 烤狀猿日式燒肉
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：烤狀猿日式燒肉生日優惠
◆優惠內容：當日壽星用餐四人(含)以上(限成人)，壽星本人獨享65折、用餐二人(含)以下，壽星本人獨享85折。當月壽星本人獨享9折。
3. 雪莉牛排海鮮餐廳
◆優惠期間：即日起，詳細資訊：雪莉牛排海鮮餐廳生日優惠
◆優惠內容：當日壽星特別優惠五折、當月壽星七折優待（記得攜帶證件，以證件為準），不含午餐輕食
🥢台北生日優惠10大飯店：
1. 台北君悅酒店凱菲屋
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北君悅酒店凱菲屋生日優惠
◆優惠內容：生日當月預訂「凱菲屋」午、晚餐時段，4人同行壽星本人免費（憑身分證件享優惠、最高折扣享75折）。
2. 台北君悅酒店彩日本料理
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北君悅酒店彩日本料理生日優惠
◆優惠內容：生日當月預訂「彩日本料理」午、晚餐時段，4人同行壽星本人免費（憑身分證件享優惠、最高折扣享75折）。
3. 台北美福大飯店
◆優惠期間：10/1～12/31週一至週五，詳細資訊：台北美福大飯店palette彩匯自助餐廳生日優惠
◆優惠內容：10/1～12/31週一至週五，彩匯自助餐廳下午茶慶生優惠時段4人（成人）同行，1位當月壽星免費，8人同行(成人)可享2位壽星免費，依此類推。
4.香格里拉台北遠東
◆優惠期間：即日起～12/30，詳細資訊：香格里拉台北遠東
◆優惠內容：壽星持證件於飯店任一餐廳用餐，生日當天可享8折、當月則享85折優惠！各餐廳還將提供驚喜蛋糕或點心（僅提供三天前預訂並備註有當日生日優惠者）、10人以內同桌親友全數同享折扣、當月回訪優惠不限優惠次數。（＊生日優惠僅限午餐、下午茶及晚餐時段，至少兩人用餐可享優惠）
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：名人堂花園大飯店生日優惠
◆優惠內容：當月壽星出示證件可享以下優惠：
養心茶樓蔬食飲茶：預約用餐招待壽星(本人)指定甜湯乙份。
安打西餐廳：預約用餐招待珍珠鮮奶茶乙杯 ，單點飲料或蛋糕不適用壽星優惠。
朝桂台菜港點：預約用餐贈送壽桃乙份(數量依現場同桌用餐人數提供)。
卡拉OK：包廂消費加贈歡唱一小時。
6. 茹曦酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：茹曦酒店生日優惠
◆優惠內容：當月壽星於平日午餐或晚餐時段至餐廳用餐，即可享受2人同行1人半價、4人同行1人免費。
7. 喜來登大飯店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：喜來登大飯店生日優惠
◆優惠內容：寒舍生活APP寵愛壽星會員，量身打造「APP壽星生日禮」。即日起至2025年12月31日，壽星會員生日的前10天，將發送「壽星生日禮兌換券」乙張至帳號【會員→我的票匣→活動贈券】，會員於獲券後的45天內，至指定飯店不限金額消費，當天持消費發票或單據至該館的服務中心，並出示「壽星生日禮兌換券」，即可獲得獨家生日禮乙份
8. 台北新板希爾頓
◆優惠期間：即日起～12/30，詳細資訊：台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅·市集生日優惠
◆優惠內容：當月壽星用餐享四人同行一人免費優惠，需出示有效身份證件。（四人同行一人免費，八人同行需兩名壽星，方可享兩人免費，以此類推），需提前一日訂位，並於訂位時告知使用此方案。
9. 台北花園大酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北花園大酒店饗聚廚房生日優惠
◆優惠內容：當月壽星生日至饗聚廚房用餐享四位成人同行當日壽星本人免費或當月壽星本人七折優惠，另加贈主廚精選生日蛋糕乙份。適用時段：午餐及晚餐 (早餐及下午茶時段恕不適用)，需四位成人同行消費，方得享有折扣。需三天前事先訂位，出示身分證件方可使用。
10. 台北國泰萬怡酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台北國泰萬怡酒店MJ KITCHEN 餐廳生日優惠
◆優惠內容：壽星本人（須出示身分證件）平日午餐960元、平日晚餐1,035元、假日午晚餐1,110元，價格均含服務費。須兩人以上同行，且僅適用成人用餐(12歲以上)之餐飲消費，敬請事先預訂。
🥢高雄生日優惠5大餐廳：
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：哈肉鍋-好肉鍋物-大肉盤火鍋生日優惠
◆優惠內容：壽星幾歲送幾隻蝦，開2鍋送12隻、開3鍋送20隻、開4鍋送30隻、開5鍋送40隻、開6鍋以上送50隻（上限），須「提前兩天以上」訂位、適用於生日當天前後7天內，每次用餐須兩人以上，並開兩鍋以上。需攜帶身分證件查驗、預訂完成後才享有生日贈蝦優惠。當月壽星再享免費招待「手打花枝漿乙份」（與生日送蝦擇一）
2. 丼兵衛壽喜燒
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：丼兵衛壽喜燒生日優惠
◆優惠內容：即日起「當週」壽星優惠，一桌需滿1300元，幾歲就送幾隻蝦子。一桌只能坐4～5人，如果有兩位壽星送最大數的。「鍋底費」不包含在1300元裡面，需額外計價收費。當週前後七天都可以做使用，需事先撥打電話訂位並攜帶證件，告知有壽星。
3. 延香炭食
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：延香炭食生日優惠
◆優惠內容：當日壽星享5折、當月壽星享9折優惠，此優惠限當月(日)壽星本人(請出示壽星本人實體證件)
4. 五鮮級鍋物專賣
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：五鮮級鍋物專賣生日優惠
◆優惠內容：當月壽星出示證件即贈「小海拼」或「小蔬拼」，不限平假日，天天來、天天送。
5. 無老鍋
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：無老鍋生日優惠
◆優惠內容：當月壽星點數2倍+送肉盤/飲品2選1（壽星完成LINE綁定完整生日資料後，生日當月消費點數兩倍贈）
🥢台南生日優惠2大飯店：
1. 台糖長榮酒店
◆優惠期間：即日起～12/31，詳細資訊：台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳生日優惠
◆優惠內容：吃遍天下自助餐廳當月壽星平日：午/晚餐享8折+10%，週六、日：假日午/晚餐8.5折+10%
2. 台南遠東香格里拉
◆優惠期間：即日起～12/30，詳細資訊：台南遠東香格里拉生日優惠
◆優惠內容：生日當天餐費享8折，生日月內消費享88折，同行者同享優惠！請3天前預訂，最少消費人數2位，上限含壽星至多10位，用餐當天需出示有效個人證件以兌換生日優惠資格。
資料整理：Vinge
其他人也在看
ITF旅展》「百萬刷手」現身！旅行社業績年增逾2成 日本、歐洲線買氣旺
2025 ITF台北國際旅展進入周末首日（11月8日），人潮與買氣雙雙衝高，現場熱度創新高。包括雄獅旅遊、可樂旅遊與易飛旅遊3大業者均傳出捷報，整體銷售普遍較去年同期成長2至3成，反映年底出國熱潮與政府普發萬元政策帶動民眾消費意願顯著回升。雄獅旅遊業績年增2成 寒假與春節團搶手雄獅旅遊指出，今年旅展第二日業績比去年同期成長超過2成，其中以寒假與農曆春節出發的......風傳媒 ・ 1 天前
最後一天快搶！遊北海道5天不用2萬 五星飯店餐券千元有找
2025年ITF台北國際旅展今（3）日邁入第3天，現場一早湧現排隊人潮。台灣觀光協會指出，今日入場人次達12萬3654人，其中晶華、老爺、海霸王，連3天衝出千萬業績；旅行社也不落人後，可樂旅遊前3日業績較去年成長35%，自由行機加酒行程買氣洶湧，東南旅遊前2日業績已較去年成長3成，雄獅旅遊今日業績較去年成長逾2成。而信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過1.2億元，較去年成長2成。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
雙11上班族必收清單！護眼、護腰、按摩放鬆一次升級工作舒適力！
10月進入年末忙季，久坐、用眼過度、肩頸痠痛成了上班族的日常。趁著 Yahoo購物中心雙11正檔期間 11/7-11/12，快把工作與生活的舒適裝備一次補齊！ 活動期間最高回饋40%，單日滿3500送11%，購衷心會員滿5000再送200OPENPOINT，超划算入手機會就在現在。從護脊椅、護眼燈到葉黃素與舒眠保健，讓你工作更有效率、生活更輕鬆！Yahoo好好買 ・ 22 小時前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 1 天前
比雙11更划算！誠品舊書拍賣11/7登場 10萬件好物最低1折起、6本書500元超好入手
年終最強折扣開跑！誠品書店年度最大舊書拍賣會11月7日起於台中中友百貨C棟13樓國際大廳登場，一次祭出超過10萬件超值好物，不僅圖書、雜誌全面出清，還有文具、居家用品、親子玩教具等最低1折起，比雙11還划算，想替家裡添購小物、幫孩子挑書或搶聖誕禮，都能一次買齊。姊妹淘 ・ 13 小時前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 1 天前
坑殺外國客！？ 西門伴手禮「泡芙」比賣場貴125元
坑殺外國客！？ 西門伴手禮「泡芙」比賣場貴125元EBC東森新聞 ・ 1 天前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 14 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 14 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 16 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 8 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 11 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 22 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前