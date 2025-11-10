11月登陸颱風有多罕見？鳳凰颱風前已隔58年 若發生將創史上第三晚紀錄

鳳凰颱風已從菲律賓出海，準備北轉侵襲台灣。 圖：中央氣象署

[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署預計周一傍晚至晚間發布海上颱風警報，依照模式預報和中央氣象署的路徑預報顯示，颱風極有可能在西半部登陸，前一個在11月登陸颱風的颱風已得追溯至58年前。

氣象署表示，週一清晨2時左右，鳳凰颱風中心已經出海，進到南海，未來登陸台灣的地點仍要視北轉角度而定，不過最新路徑維持目前走向的話，以中南部地區登陸的可能性最大。預估週一傍晚或晚間發布海警，週二上半天發布陸警。

根據氣象署統計資料，過去11月曾經發布警報的颱風共有19個，若鳳凰颱風本周登陸台灣，將是自1967年吉達颱風以來，睽違58年首個在11月登陸台灣的颱風，吉達颱風當時在11月18日於花蓮至台東一帶附近登陸，至今仍是史上最晚從台灣東半部登陸的紀錄。

至於史上最晚登陸颱風，則是2004年的南馬都颱風，於當年12月4日自屏東縣枋寮鄉登陸。南馬都颱風的路徑也與鳳凰颱風相似，同樣是登陸菲律賓後進入南海北上，在往東北方向侵台。

