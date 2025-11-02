11月發大財！4生肖財運滾滾來、事業翻紅

4生肖11月運勢轉旺，財運與事業運皆看漲，工作表現與收入都將提升。（示意圖／翻攝自Pexels）





隨著年末腳步逐漸接近，11月初開始，有4個生肖將迎來運勢好轉的好消息。根據《搜狐網》運勢專欄指出，他們在這個月不僅財運滾滾而來，事業也將穩步上升，迎接新的機會與挑戰。

生肖豬

屬豬的朋友過去默默積累的努力，從11月3日開始將迎來「厚積薄發」的好運。亥水拱財的加持，讓財運穩定且充裕，生活過得安心又愉快。在職場上，可能因為平時可靠、認真而被選中參與重點項目，完成後還能獲得豐厚分紅，另外，若公司有調薪，也可能比其他同事獲得更高的待遇，甚至在體制內工作的朋友，有機會拿到「優秀工作者」榮譽及獎勵。

生肖馬

屬馬的朋友今年所付出的努力累積，恰好碰上市場需求，讓你的專業技能或項目成果被行業注意。11月3日開始，專注於新媒體內容創作的生肖馬，可能會被注重內容品質的新公司相中，薪資待遇不僅與能力匹配，更兼顧未來成長空間，從事技術研發的屬馬人，也可能因掌握稀缺技能而被挖角，待遇更加具競爭力。

生肖蛇

11月3日後，屬蛇人財運「腰包鼓鼓」，正財收入穩定上升，家中還可能出現額外進帳，例如父母提供購房補貼、老家宅基地收益，或好友婚禮給予紅包。生活中，家人健康和睦，簡單的小事都充滿幸福感。如果喜歡養花種草，下個月家裡的綠植還可能「意外開花」，添了不少喜樂氣。建議理性理財，避免衝動消費，留一些應急金，再存定期，生活更穩健。

生肖雞

屬雞人向來不服輸，對專業能力要求高，職場中也願意全力衝刺。11月3日開始，你的能力與價值更容易被看見，部分人甚至可能接到新平台的工作邀約，薪資待遇也有明顯提升。不過，面對高薪誘惑，屬雞人需保持理性，先理清新工作內容、團隊氛圍及企業發展穩定性，確保高薪是合理回報而非空口承諾，再做出最終決定。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考