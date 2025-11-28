11月發票百萬安慰獎開跑！CMoney【發票載具】攜手星醫美學集團送出深層肌膚保養課程免費體驗

【2025 年 11 月 28 日】發票開獎又槓龜？沒關係，來這裡保證你能抽中大獎！

11 月 CMoney【發票載具】App 推出「百萬安慰獎」限定活動，只要你 114 年 9–10 月統一發票「未中獎」，即可在 11 月 20 日至 12 月 19 日間進入活動頁面參加抽獎，100% 中獎率讓每位用戶都有機會翻轉運勢帶走好禮！



發票槓龜還能轉運，再抽變美的驚喜



本月【發票載具】App 安慰獎強勢攜手「星醫美學集團」旗下美容服務品牌-星醫美學院及星和愛漂亮美顏館，抽出四大高人氣「深層肌膚保養課程」免費體驗，保證人人中獎，將沒中獎的失落感轉換成變美的驚喜！



活動分為四個獎項，共有四大肌膚保養課程任你抽，課程價值最高 3,000 元，人人必中其中一項：



【獎項一】水飛梭（價值 $3,000）

藉由獨特專利螺旋頭，以非侵入方式深層清潔毛孔，溫和去除老廢角質，更能無痛拔除黑頭粉刺，再搭配多種醫美級成分的精華液，幫助肌膚滋潤保濕。

【獎項二】胜肽箔金保濕導入（價值 $1,000）

經由正負離子交換作用，將有效成分深入肌膚底層，達到鎖水保濕效果，改善皮膚乾燥、脫屑，舒緩肌膚不適、改善搔癢，恢復健康潤澤。

【獎項三】水潤聲波保濕導入（價值 $888）

利用每秒百萬次聲波震動，將美容保濕精華導入肌膚底層，改善皮膚乾癢問題，達到長效鎖水保濕效果，維持肌膚水嫩感。

【獎項四】鑽白光感多肽酸（價值 $888）

透過多重複合酸及專利多胜肽成分，溫和去除老廢角質，促進肌膚光澤白皙，有效改善肌膚暗沉，使肌膚光滑且富有彈性。



安慰獎一年破千萬參與，跨界合作、導流成效再創新高

CMoney【發票載具】App 「百萬安慰獎」自 2024 年末推出以來，已累積超過千萬參與人次，曾與 World Gym、KKday、口袋證券等知名品牌合作，提供從台積電 ETF、7-11 禮券到豪華郵輪與健身房一年會籍等多樣化大獎。活動結合發票對獎週期，每期皆成功吸引百萬用戶參與，帶來穩定的高流量導入，成為合作品牌導流的高效管道。



星醫美學集團多年深耕美容服務領域，以專業與溫度持續創造優質的用戶體驗，陪伴用戶擁有美麗與自信。本次攜手星醫美學再度擴大跨界合作版圖，也顯示多元產業看見【發票載具】App 的強大平台效益與合作潛力。

讓「沒中獎」成為驚喜的起點

CMoney 表示，【發票載具】App 希望透過「人人有獎」的設計，讓開獎不再只有期待與落空，而是變成每位用戶的生活小儀式。「發票沒中獎」不再只是失望，而是下一次獲得驚喜的起點。

關於【發票載具】App

【發票載具】App 是由 CMoney 推出的全方位發票管理工具，除了基本的電子發票儲存與對獎功能，更結合雲端發票加碼抽獎、個人化載具條碼工具、專屬桌布等多元功能，也獨家推出「百萬安慰獎」、「中獎放大」等活動機制，打造全台唯一 100% 中獎的發票 App，累積超過百萬用戶使用，是超過台灣民眾不可或缺的生活工具。

快下載【發票載具】App ，讓發票小確幸放大再放大！