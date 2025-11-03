11月網友最期待韓劇TOP 10！金裕貞、金永大《親愛的X》，張基龍、安恩真《一吻爆炸》必看 | 柯夢波丹

PHOTO CREDIT: jtbcdrama、tving

準備好迎接11月的全新韓劇了嗎？COSMO已為你整理好網友們最期待的11月韓劇片單，從李宰旭飾演雙跑胎兄弟的《最後的夏天》，到如今已播到第三季的《模範計程車》，還有金裕貞化身惡女，與金永大上演偽骨科禁忌戀的《親愛的X》，就一起來看看還有哪些好看的韓劇吧！

11月網友最期待韓劇1.《最後的夏天》

主演：李宰旭、崔成恩

播出時間：11月1日

在《最後的夏天》中，李宰旭一人分飾兩角，飾演一對雙胞胎兄弟，溫柔建築師「白度夏」以及他神秘的雙胞胎哥哥「白度英」，而這對雙胞胎也因為家庭的關係，並沒有生活在一起。長大後的白度夏與青梅竹馬「宋夏景」（崔成恩 飾）再度重逢，「討厭夏天」的女人和「每天等待夏天」的男人展開了曖昧，但隨著時間的過去，秘密也漸漸地被揭發，究竟三人間的關係會如何發展呢？

11月網友最期待韓劇2.《你旁觀的罪》

主演：全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖

播出時間：11月7日

《你旁觀的罪》改編自日本小說家奧田英朗的原著作品《直美與加奈子》，並由《惡鬼》的李正林導演執導，將壓抑氣氛以及女性面對地獄般生活的掙扎，透過鏡頭展現得淋漓盡致。正如同劇名一樣，以旁觀、共犯為主題，講述兩個飽受家暴之苦的女人，一起面對現實做出了屬於他們的反抗。身處如此痛苦的絕境之中，除了殺人或死亡，否則根本無法脫離，於是從小開始活在爸爸家暴陰影下的百貨公司職員「趙恩秀」（全少妮 飾），決定拯救被丈夫虐待的童書作家「趙熙秀」（李瑜美 飾），一起聯手殺了丈夫，也因此捲入了意外事件。

11月網友最期待韓劇3.《因為沒有下輩子》

主演：金喜善、韓惠軫、陳瑞演、尹博、許俊碩、張仁燮

播出時間：11月10日

《因為沒有下輩子》將主軸聚焦在「中年」上，而她們將決定重新開啟自己的人生，劇情講述三個四十多歲的女子，疲於日復一日的育兒戰爭及如滾輪般的職場、婚姻生活，曾是年薪破億主持人的「趙奈廷」（金喜善 飾）因成為兩個孩子的媽，而事業中斷；韓國頂尖藝術中心企劃室長「具姝伶」（韓惠軫 飾），則是飽受和無性慾的丈夫進行生育之苦；以獨特時尚品味和魅力而備受矚目的雜誌社副總編輯「李一理」（陳瑞演 飾），對未來的夢想藍圖也因結婚而產生了變化。就這樣三個中年女子為了重獲新生，而展開了不同的突破，踏上找尋自我的道路。

11月網友最期待韓劇4.《等待京道》

主演：朴敘俊、元志安

播出時間：11月29日

朴敘俊時隔多年重回愛情劇，而這次的故事設定真的又特別又狗血，不是什麼霸道總裁，也不是青春男高，而是飾演一名平凡報社的記者「李京道」（朴敘俊 飾），在接下一起婚外情醜聞時，意外發現故事主角是自己的初戀「徐智友」（元志安 飾），曾在20歲、28歲相戀並分手的兩人，多年後因這起案件再次重逢，續寫他們的緣分。不僅劇情好看，《等待京道》由《妳的倒影》、《歡迎來到王之國》的林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》的劉英雅編劇執筆，為觀眾帶來一場久別重逢的虐心愛情故事。

11月網友最期待韓劇5.《親愛的X》

主演：金裕貞、金永大、金度勳、李烈音

播出時間：11月6日



在改編自同名漫畫的《親愛的X》中，國民妹妹金裕貞化身反社會人格的人氣女演員「白珍雅」，和她繼母的兒子，也就是金永大所飾演的「尹俊書」，上演偽骨科兄妹戀，他也為白珍雅隱瞞著登上事業頂峰的秘密，默默守護在她身旁。

兩人在《親愛的X》中更是有著許多大突破，不僅有金裕貞出演欺負同學、算計弒父弒母等惡女戲碼，兩人還有許多親密的床戲，相信在《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》導演李應福的鏡頭下，將為觀眾呈現出最好看的畫面與氛圍，甚至還有可能成為下一部現象級韓劇。



11月網友最期待韓劇6.《討厭的愛情》

主演：李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧

播出時間：11月3日

由青龍影帝李政宰和因《黑暗榮耀》爆紅的林智妍領銜主演，《討厭的愛情》由《好搭檔》的導演金佳藍執導，《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆劇本，講述短暫走紅的演員「任現峻」（李政宰 飾），因電影系學生的邀請出演了獨立電影，隨後便成為電影延伸的電視劇《神探姜弼久》的固定演員，也因為這部電視劇，讓他與曾鬧過矛盾的記者「魏正信」（林智妍 飾）對他產生好感並藏於心中，兩人從原本互看不順眼，轉而變成產生不同的情愫，完美演繹了什麼是「不打不相識」以及「歡喜冤家」。





11月網友最期待韓劇7.《模範計程車》第3季

主演：李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍

播出時間：11月21日

《模範計程車》帶著第三季回歸了！李帝勳帶著原班人馬「彩虹運輸」團再次回到觀眾面前，由《浪漫醫生金師傅3》的共同導演姜寶承執導，《模範計程車》、《模範計程車2》的吳相浩編劇回歸執筆，劇情也進一步的升級，動作戲碼以及爽快刺激的復仇案件，更是將主軸延伸到海外案件，喜歡《模範計程車》的劇迷們絕對不能錯過！

11月網友最期待韓劇8.《一吻爆炸》

主演：張基龍、安恩真

播出時間：11月12日



由張基龍、安恩真主演的《一吻爆炸》，以辦公室職場愛情為主軸，講述為了取得工作機會的單身女子「高多林」（安恩真 飾），假扮成媽媽是為了進入育兒用品公司賺錢，而在成功入職後，意外地與團隊主管「孔志赫」（張基龍 飾）有了交集，並意外地收穫一場愛情。

11月網友最期待韓劇9.《操控遊戲》

主演：池昌旭、都敬秀、李光洙、趙允秀

播出時間：11月5日

韓劇男神池昌旭攜手EXO都敬秀，以及李光洙同台飆戲，在《操控遊戲》中，池昌旭飾演的平凡男人「朴台仲」，因被都敬秀飾演的「安耀翰」陷害而被關入監獄，當他得知自己是被偽造的證據陷害時，便展開復仇計劃，而李光洙則是掌握關鍵線索的重要人物「白道更」，如此豪華的卡司陣容，上演一場人性與正義的終極對決。

11月網友最期待韓劇10.《UDT：我們小區特工隊》

主演：尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼、李正河

播出時間：11月17日

尹啟相、陳善圭繼合作電影《犯罪都市》之後，時隔8年再次同框出演《UDT：我們小區特工隊》，由《Missing：他們存在過》潘奇里作家創作，《Justice》、《貞淑的推銷》導演趙雄和編劇金尚允聯手打造，講述一群性格各異的預備役特種部隊成員為了保護家人和鄰里而聯合作戰的故事。

