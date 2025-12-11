11月總稅收2,929億年增6.1% 證交稅實徵330億呈「連4紅」

財政部今（11）日公布 11 月全國總稅收實徵淨額 2,929 億元、年增 167 億元或 6.1%，其中，象徵台股交易動能的證交稅實徵 330 億元、年增 104 億元或 46.1%，呈現「連 4 紅」。 新台幣示意圖

[Newtalk新聞] 財政部今（11）日公布 11 月全國總稅收實徵淨額 2,929 億元、年增 167 億元或 6.1%，其中，象徵台股交易動能的證交稅實徵 330 億元、年增 104 億元或 46.1%，呈現「連 4 紅」，另外營業稅實徵 1,164 億元，增加 68 億元，營利事業所得稅也增加 64 億元，為主要增加較多的項目。

累計今年前 11 月實徵淨額 3 兆 5,813 億元，較上年同期增加 100 億元，與上年同期比較，以綜合所得稅增加 418 億元及營利事業所得稅增加 237 億元較多，惟土地增值稅減少 198 億元、貨物稅減少 145 億元。

11 月綜合所得稅實徵 314 億元，年增 16 億元或 5.3%，累計今年 11 月實徵淨額 8,298 億元，年增 418 億元或 5.3%，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加所致；營業稅實徵 1,164 億元，年增 68 億元或 6.2%，主因內需平穩；累計今年前 11 月實徵淨額 6,045 億元，年減 71 億元 1.2%，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，惟國內消費穩定，資通及視聽產品、電子零組件、精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

證交稅方面，11 月及累計前 11 月國內上市、櫃股票平均每日成交值為 6,573 億元、4,808 億元，分別較上年同期 4,314 億元、4,828 億元增 52.4%、下滑 0.4%；當月證交稅實徵淨額 330 億元，較上年同月增加 104 億元或 46.1%；累計 1 至 11 月實徵淨額 2,616 億元，較上年同期減少 30 億元或 1.1%。

觀察各級政府賦稅收入概況，其中，中央累計今年前 11 月賦稅收入（不含中央統籌分配稅款）實徵淨額 2 兆 6,350 億元，較上年同期增加 539 億元或 2.1%；距全年預算目標尚有 1,495 億元；地方政府累計今年前 11 月賦稅收入（含中央統籌分配稅款）實徵淨額 7,973 億元，較上年同期減少 34 億元或 0.4%；距全年預算目標尚有 693 億元。

中央特種基金方面，累計前 11 月撥入中央特種基金之健康福利捐實徵淨額 239 億元，較上年同期減少 3 億元 1%；房地合一課徵所得稅撥入住宅基金 157 億元，較上年同期增加 75 億元或 92.2%；撥入長照基金 1,015 億元（其中，629 億元來自房地合一課徵所得稅，239 億元來自菸稅，147 億元來自遺贈稅），較上年同期減少 144 億元或 12.4%。

