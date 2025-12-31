11月製造業景氣燈號續亮黃藍燈 AI業別呈現繁榮紅燈

（中央社記者潘姿羽台北31日電）台經院今天公布11月製造業景氣燈號續亮代表低迷的黃藍燈，主因是製造業續呈兩樣情，受AI商機激勵的電子零組件、電腦電子及光學製品製造業均爬升至繁榮紅燈，部分非AI相關產業則維持代表景氣衰退的低迷藍燈。

台經院指出，AI產業鏈國際分工及衍生需求增加帶動下，台灣進出口額均創歷年單月新高，且持續成長，製造業廠商對當月及未來半年景氣趨於樂觀，然而，非AI相關的製造業表現相對溫和甚至等待復甦，抵銷部分增幅，11月製造業景氣燈號因而維持低迷黃藍燈，不過製造業景氣信號值升至12.32分，為今年3月以來最佳水準。

進一步觀察個別產業景氣信號燈號占製造業產值比重，11月亮出代表繁榮的紅燈業別比重增加至逾2成。

台經院指出，呈現衰退的藍燈比重從10月的57.20%大幅降至11月的48.55%，黃藍燈、綠燈、黃紅燈同步減少，而代表紅燈從0%跳升至22.53%。

若看細部產業，便會發現亮出紅燈的產業多是受惠AI商機。如電子零組件業因AI、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶拉貨動能持續強勁，出口創歷年單月新高，外銷訂單年增率更從10月35.9%擴增至47.9%，生產指數續呈雙位數成長，推升原物料投入、需求及售價等面向指標，11月電子零組件產業景氣燈號從綠燈跳升至紅燈。

電腦、電子產品及光學製品業同樣受惠於AI及雲端產業需求暢旺，11月產業景氣燈號也從綠燈直接飛越黃紅燈區間，轉為紅燈。

展望未來，台經院表示，多家國際機構預測2026年全球經濟成長可能略遜於2025年，且各國貿易政策、地緣政治與供應鏈重組仍具不確定性，廠商必須密切關注製造業景氣反轉的可能性與市場波動。

雖然AI強勁需求為台灣經濟帶來支撐，台經院指出，AI算力需求應可持續攀升，大型雲端服務業加速建置資料中心等基礎設施，以及各國推動主權AI，支撐相關硬體需求維持高檔，有助於台灣出口，然而，台灣製造業成長動能呈結構性分化，主要集中於資訊通與電子等AI相關製造業，非AI相關製造業成長相對溫和或仍待復甦。（編輯：潘羿菁）1141231