11月製造業測驗點連5升 台經院：走出關稅陰霾
（中央社記者潘姿羽台北26日電）台經院今天公布11月3大產業營業氣候測驗點全數走揚，且製造業測驗點連續5個月上升，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年第4季起，製造業逐步擺脫美國關稅陰霾，並期待國際局勢好轉之下，明年能夠「開門紅」。
台經院今天發布11月3大產業營業氣候測驗點，製造業月增2.39點，升至94.42點，連續5個月上揚；服務業營業氣候測驗點為91.18點，月增3.09點；營建業為101.66點，月增1.12點，呈現連續6個月上揚。
製造業方面，台經院指出，在AI、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，客戶拉貨動能延續，雖然非AI相關產業受需求保守與市場競爭影響而抵銷部分成長，整體動能仍優於10月。
孫明德指出，製造業慢慢走出關稅陰霾，測驗點回升步伐如同走樓梯，前幾個月是一次走一格，11月則「一次跳兩格」。
孫明德進一步點出，除了關稅不確定性慢慢淡化，廠商看法轉佳還有3因素，一是美國貨幣政策寬鬆，可望帶領金融市場持續走揚，股市財富效果擴散後，有助於拉抬消費；第二，若俄烏戰爭結束，歐洲政府財政資源可以回到民眾身上，有助於改善歐洲經濟、消費；而國外經濟好轉，消費意願增加，對拉動台灣出口均是正面因素。
第三，中國政府出手抑制產能過剩，如果政策發酵，對台灣相關產業幫助很大。
孫明德表示，希望明年這3大因素都能往好的方向走，為製造業營造好的環境，迎來「開門紅」。
對於AI話題，孫明德分享看法「現在產業不是分傳產跟非傳產，而是AI跟非AI」，外界慣以科技業、傳統產業兩大類別區分製造業，其實應該調整為AI與非AI產業，因為傳產仍有不少業別、公司因沾上AI商機，滿手訂單或營運看好，機電、鋼鐵、石化業都有此情形。就連不動產業，話題不再圍繞蛋黃、蛋白區，而是標的有沒有在輝達、台積電附近。
媒體詢問如何看待新台幣匯率走勢，台經院所長吳孟道分析，美國聯準會朝降息大方向前進，美元指數走弱，支撐亞幣反彈，明年上半年新台幣應呈現緩升格局，往31元前進。台灣央行則維持一貫立場，動態調整，避免匯價波動太大，導致廠商難以避險。
服務業方面，孫明德指出，美國民眾財富集中股市，台灣則集中房地產，今年車市不好，大幅削弱內需，房市也冷清，導致內需數字略顯疲弱，但下半年政府打開房市水龍頭，也有普發現金等刺激消費做法，有助於提振動能。
營建業方面，營造業因政府力推公共建設且科技業者穩定推進建廠計畫，看法樂觀。
至於房市，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，央行最新理監事會議釋出政策方向由「硬性總量限制」轉為「精準控管與用途引導」，不論是投資或多屋族資金成本與貸款條件仍將受限，市場依舊以自住買盤為主要支撐力道，展望未來半年，不動產業景氣恐持續處於低檔盤整階段。（編輯：林淑媛）1141226
