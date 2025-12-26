11月製造業連5升 營建業連6升

台經院26日發布11月3大產業營業氣候測驗點，營建業為101.66點，月增1.12點，呈現連續6個月上揚。圖為台北市北投區興建中的大樓。

台灣經濟研究院二十六日公布十一月三大產業營業氣候測驗點全數走揚，且製造業測驗點連續五個月上升，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，一一四年第四季起，製造業逐步擺脫美國關稅陰霾，並期待國際局勢好轉之下，一一五年能夠開門紅。

台經院發布十一月三大產業營業氣候測驗點，製造業月增二點三九點，升至九十四點四二點，連續五個月上揚；服務業營業氣候測驗點為九十一點一八點，月增三點零九點；營建業為一百零一點六六點，月增一點一二點，呈現連續六個月上揚。

製造業方面，台經院說，在ＡＩ、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，客戶拉貨動能延續，雖然非ＡＩ相關產業受需求保守與市場競爭影響而抵銷部分成長，整體動能仍優於十月。

孫明德指出，製造業慢慢走出關稅陰霾，測驗點回升步伐如同走樓梯，前幾個月是一次走一格，十一月則一次跳兩格。

孫明德進一步點出，除了關稅不確定性慢慢淡化，廠商看法轉佳還有三因素，一是美國貨幣政策寬鬆，可望帶領金融市場持續走揚，股市財富效果擴散後，有助於拉抬消費；第二，若俄烏戰爭結束，歐洲政府財政資源可以回到民眾身上，有助於改善歐洲經濟、消費；而國外經濟好轉，消費意願增加，對拉動台灣出口均是正面因素。

第三，中國大陸政府出手抑制產能過剩，如果政策發酵，對台灣相關產業幫助很大。

孫明德表示，希望一一五年這三大因素都能往好的方向走，為製造業營造好的環境，迎來開門紅。

對於ＡＩ話題，孫明德分享看法現在產業不是分傳產跟非傳產，而是ＡＩ跟非ＡＩ，外界慣以科技業、傳統產業兩大類別區分製造業，其實應該調整為ＡＩ與非ＡＩ產業，因為傳產仍有不少業別、公司因沾上ＡＩ商機，滿手訂單或營運看好，機電、鋼鐵、石化業都有此情形。就連不動產業，話題不再圍繞蛋黃、蛋白區，而是標的有沒有在輝達、台積電附近。