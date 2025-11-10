11月走進新北大漢溪除綠癌、手作DIY 守護生態濕地

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處舉辦小小濕樂園系列活動，藉11月15日、29日2場次的綠色行動日－工作假期，邀請大、小朋友走進大漢溪濕地，從溼地導覽、噴霧繪畫，到參與移除外來入侵種小花蔓澤蘭，用實際行動守護綠地。

小花蔓澤蘭被稱為「綠癌」，來自中南美洲，是破壞力十足的入侵種植物，因蔓延迅速、遮蔽陽光，讓原生植物無法生長，造成生態系統失衡，2場活動透過濕地導覽，帶民眾認識外來入侵種的祕密，也實際移除入侵植物，守護生態，另進行「噴霧藝術創作」，以色彩描繪植物影像，留下自然回憶，從自然中學習，從行動中成長。

綠色行動日－工作假期2場次的活動時間為11月15日、29日的下午2點至4點，於大漢溪濕地生態廊道服務中心進行，活動開放線上(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4QmfreR9Zpz0YKpS1UKi7kzkMbL6-Gnmlx1AWg4iUti4qIg/viewform)報名至11月28日止，名額限100名。

