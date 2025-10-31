11月起3星座「財神來訪擋不住」 第一名加薪、中獎樣樣來

生活中心／倪譽瑋報導

11月3星座有望受財神眷顧，一掃先前低潮。（示意圖／資料照）

財富通道打開！根據《搜狐網》的星座運勢專欄，牡羊座、處女座、天蠍座財運轉旺，可謂賺錢如喝水，例如最旺的牧羊座，這個冬天，不是在賺錢就是在去賺錢的路上，有人可能中獎、有人可能加薪，宛如「被財神追著跑。」

第一名：牡羊座

牡羊座向來不怕挑戰，只愁沒舞台。而今年11月，木星與天王星在他們的命宮形成罕見的「黃金夾角」，停滯的專案突然有了轉機，冷場的客戶可能主動回頭談合作。在12月初火星進入財帛宮，簡直是「點石成金」的節奏，可謂「財神爺擋都擋不住！」例如有人可能升職加薪、有人可能副業變現，還有人意外中獎。

第二名：處女座

處女座是「穩紮穩打型」財神，11月對他們來說是關鍵轉捩點。土星移位，解除了長久以來的財務壓力，到了12月水星逆行結束，讓對人溝通順暢，簽約順利，雖不會像某些星座那樣突然中大獎，但卻是那種「別人還在焦慮房貸，他已全額買下車」的存在，這個冬天可謂「悶聲發大財」的隱形富豪。

第三名：天蠍座

過去一年，天蠍可能經歷了情感低潮、事業瓶頸，甚至破財耗損。11月海王星與冥王星形成和諧相位，如同菩薩灑下甘露，洗盡塵埃，12月偏財運強勢崛起，有人透過股權分配獲得巨額分紅，有人靠房產置換獲利。而這波財運的背後，藏著一個秘密：貴人來自「過去」，可能是想起一些建議，或幫過的人回來報恩，善意可吸引更多資源主動靠攏。

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

