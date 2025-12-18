11月通膨數據激勵美股！美光財報惠及AI板塊

▲美國11月CPI數據顯示通膨降溫，加上美光財報提振AI板塊低迷情況等因素，美股主要指數18日普遍收紅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國勞工統計局18日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，增幅低於預期，激勵美股上揚，標普500指數結束連四跌局面；與此同時，晶片製造商美光（Micron）財報表現遠超預期，不僅自身股價大漲逾10%，也提振了近期表現疲軟的AI板塊。

綜合《CNBC》等外媒報導，11月CPI報告是自從美國政府結束停擺以來的首份，數據顯示，總體年通膨率為2.7%，低於經濟學家此前預測的3.1%，期內扣除食品和能源的核心CPI按年增加2.6%，也低於預期的3%。

廣告 廣告

雖然不少專家都質疑數據的真實性，特別先前長達40多天的政府停擺，導致10月數據無法收集，但股市在報告發布後仍出現漲勢。Waddell & Associates的首席投資策略師瓦德爾（David Waddell）認為，至少目前來看，這份11月的報告仍表明通膨得到了控制。

18日收盤，美股道瓊指數上漲65.88點，或0.14%，收47951.85點；那斯達克指數上漲313.04點，或1.38%，收23006.36點；標普500指數上漲53.33點，或 0.79%，收6774.76點；費城半導體指數上漲168.32點，或2.51%，收6863.63點。

焦點個股方面，週四值得注意的有表現突出的美光科技，股價飆升10.12%，在這之前，該公司剛發布強勁的季度財報，並提振了近期表現疲軟的AI板塊。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

通膨數據亮眼！美股開盤4大股指狂飆 台積電ADR上漲近2%

甲骨文又挫5.4%領跌科技股！美股主要指數盡墨 道瓊下滑228點

美股開盤漲跌互現！華納拒絕派拉蒙「Netfilx漲逾2%」