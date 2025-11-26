11月道安會報 死亡事故降3成

減少酒駕狀況，警方加強夜間周邊查緝，讓涉及酒駕A1事故也較近三年度平均下降六成七。（道安會報提供）

記者林雪娟∕台南報導

市府召開十一月份道路交通安全會報，跨局處針對酒駕防制、事故趨勢、高齡與機車族風險、校園周邊通學安全等重點項目進行全面檢視，並同步提出一一五年度道路交通安全多元提升計畫。市府指出，今年上半年Ａ１事故一度偏高，但在交通工程優化、全齡交通教育及精準執法策略等多面向推動下，七至十一下旬Ａ１事故死亡人數減少三成，涉及酒駕Ａ１事故也較近三年度平均下降六成七。

市長黃偉哲表示，交通安全沒有捷徑，酒駕更是零容忍，包括強化攔查量能、精準掌握時段與地點、加強肇事溯源、結合店家與第三方警政合作，擴大代駕使用宣導等面向。

交通局指出，從今年一至十月Ａ１事故分析顯示，以分心駕駛居首，其次為闖紅燈與逆向等違規，人為風為事故主因核心，市府除推動人本交通設施建設、校園通學步道優化，並盤點道路視距不足及路口衝突點。

今年至十月份，取締酒駕四二０一件，攔停取締部分較去年同期提升百分之八點三，並整合高風險時段部署、易飲酒場所周邊巡查、源頭防制、第三方警政合作與代駕服務等，尤其年底到，各項聚餐和夜間活動頻繁，另推動機車安駕訓練、微型電動二輪車管理及路口安全教育等。