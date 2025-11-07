11月還有強颱且北轉侵台！ 氣象專家直呼：非常罕見

今年第26號颱風「鳳凰」颱風持續增強，巔峰強度可能達到「強颱」等級，且進入南海後有北轉的趨勢，對台灣下週的天氣帶來顯著影響。氣象專家林得恩直呼，鳳凰是「罕見個例」，要在11月有中度至強烈等級的颱風，又一路從西部北上，非常罕見！

林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」指出，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到這次颱風可能的最佳路徑。再依此最佳路徑，對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為可能風雨量值預估的重要參考依據之一。

林得恩說，「但是，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。」因為，要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間；而且是從台灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的！只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！

林得恩另外補充，本次的「鳳凰」颱風不是花，不是鳥，而是山，由香港命名。從氣候統計（1950–2024年）來看，11月平均侵台颱風數，1年只有0.3個；曾於11月登陸台灣的颱風也僅6至7個，其中，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、走台灣海峽的颱風總數3至4個，也是屬於在11月份較罕見的路徑。

