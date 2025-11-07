11月還有強颱？鄭明典揭「鳳凰颱風北轉撲台」關鍵因素

[Newtalk新聞] 雖然已經11月，但仍有很多颱風陸續生成，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，一般來說當冷高壓開始活躍時，代表西風帶已經南移，通常颱風的生成緯度或侷限在北緯20度以南，因此鳳凰颱風會接近台灣，一個關鍵的原因就是「冷高壓偏弱」，讓颱風傾向於高角度轉向，往東北方向移動。





氣象署指出，鳳凰颱風10日將以「中度上限、可能強烈」的規模進入呂宋島，同天就會從呂宋島出海，之後預計會北轉朝台灣方向而來，11、12日對台灣影響最大。若以目前路徑判斷，氣象署最快10號發佈海警、11號發佈陸警，不過由於未來路徑走向還要觀察北轉幅度，所以還要密切觀察。

不過步入11月還有颱風侵台讓不少人疑惑，對此，鄭明典就在臉書上表示，颱風遇到冷高壓，除了共伴效應的問題外，颱風受到冷高壓影響之後的路徑和強度變化也有一些特徵。





根據前中央氣象局科技中心顧問王時鼎的統計資料，當冷高壓開始活躍時，表示西風帶已經南移，通常颱風的生成緯度或侷限在北緯20度以南，所以在這個情況下颱風接近台灣時遇到高壓南下或出海，如果颱風很強、高壓也很強，尤其是寒潮爆發的情況，颱風會直接被高壓阻擋而快速減弱乃至消散。





但如果颱風偏弱或只是熱帶性低氣壓狀態，此時乾冷空氣捲入颱風環流，颱風會減弱並轉西南西或西南方向移動；如果颱風強度強，高壓屬於緩慢南下出海狀態，則颱風易受高層槽線導引，颱風傾向於高角度轉向，往東北方向移動，並可能逐漸變性成溫帶氣旋。





所以鳳凰颱風接近台灣的關鍵因素就是「冷高壓偏弱」，鳳凰接近台灣的前後時間點，那時段雖盛行東北季風，但並沒有顯著的冷空氣南下，大陸冷高壓也明顯偏弱，因此颱風主要還是受(中高層)副高的導引加上低層東北季風的影響，這種情況颱風可能會有高低層不同步的現象，也就是高低層分離現象。

