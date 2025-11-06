11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯

氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。

鳳凰颱風路徑預測

不少網友對於11月還有颱風生成表示意外，Yahoo回顧過去20年來11月中央氣象署曾發布海上、以及陸上颱風警報的颱風，其中一個就是去年11月的天兔颱風。

天兔颱風：2024年11月

2024年11月10日天兔颱風生成，當時雖然天兔颱風的強度不弱但環流很小，前氣象局長鄭明典形容很像是一個「很大的龍捲風」，風雨集中在暴風圈內。天兔颱風當時經呂宋島後北轉，在接近臺灣時因地形與外圍環流作用、風切加強而快速減弱，最終於11月16日消散。

廣告 廣告

中央氣象署

閃電颱風：2020年11月

2020/10/29日，閃電颱風於關島東南方海域形成後，向西北朝琉球南方海域移動。11月5日轉向西北西朝巴士海峽接近，於08時30分發布海上颱風警報；20時30分發布海上陸上颱風警報。6日晚間暴風圈籠罩臺東、臺南、高雄及屏東。7日14時於澎湖南方近海減弱為熱帶性低氣壓，隨後解除海上颱風警報。

圖片來源/中央氣象署

米塔颱風：2007年11月

雖然米塔生成後先向西北西後轉西北方向移動，通過呂宋島後減弱為輕度颱風，於巴士海峽減弱消失，雖然米塔颱風沒有直接登陸臺灣，但其外圍環流帶來豪雨，造成東北部、東部地區有災情發生。

圖片來源/中央氣象署

11月登陸台灣的颱風：1967年強颱吉達

颱風吉達形成後，在呂宋島東方海面，向西北行進，以中颱之姿直撲台灣而來，於18日10時6分在花蓮南方30公里處登陸，當時造成花蓮地區災情慘重，根據政府單位的統計，共有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀。