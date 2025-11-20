11月還有颱風是正常的嗎？專曝3大原因：颱風季變長、颱風也變強

生活中心／黃韻璇報導

近日受到東北季風影響，天氣偏涼，降溫也讓秋冬的感受越來越明顯，不過氣象專家透露，除了東北季風之外，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，將往呂宋島前進，預估會在26至27日於南海附近成颱。然而「11月還有颱風，是正常的嗎？」氣象專家林得恩就給出答案。

氣象專家林得恩就在臉書粉專「林老師氣象站」中指出，從長期氣候統計來看，其實還算是正常的。雖然發生機率會比夏季低，但是，西北太平洋及南海海域都曾多次出現11月、甚至12月的颱風。11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1至2個颱風生成。

菲律賓東方海面有熱帶系統發展，將往呂宋島前進。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩透露，主要形成颱風的原因有三個，首先是「海水溫度仍夠暖」，臺灣以南的西北太平洋海水溫度11月仍有攝氏26–29°C，通常，只要高於26.5°C，仍能供給颱風發展所需能量；其次是「秋季季風轉換期的大尺度環流」，林得恩指出，11月正值東北季風增強時期，但太平洋高壓勢力仍未完全退場之際，西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶，容易觸發熱帶擾動生成。

最後是「氣候變遷的影響」，林得恩提到，全球暖化，促使海溫上升，颱風季有被拉長的趨勢，臺灣近年11月靠近的颱風，諸如小犬、米塔、南瑪都及天兔等，因此他強調，11月仍有颱風，不代表今年天氣特別異常。

林得恩表示，今晨，歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬結果均顯示，在11月25日或26日前後，菲島東部海域均有熱帶擾動生成，並有往菲島中部陸地接近或通過的趨勢；由於距離尚遠，對臺灣天氣影響不大。但是由於氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強；使得11月颱風出現的「機率略上升」，值得繼續追蹤關注。

