11月還有颱風是正常？氣象專家曝3大原因：颱風季逐漸延長

林得恩解釋11月能形成颱風的3大原因。（圖／翻攝臉書／林得恩）

中央氣象署預報指出，下週四在菲律賓東方海域有颱風生成的可能性。對於許多民眾疑惑「11月是否還會有颱風」，氣象專家林得恩指出，根據長期氣候統計，11月出現颱風屬於正常現象，但在氣候變遷與全球暖化影響下，颱風季正逐漸延長，11月生成颱風的機率也略微上升。

林得恩在個人臉書專頁「林老師氣象站」表示，從歷年資料來看，11月雖為颱風季尾聲，但每年平均仍可觀測到1至2個颱風生成。西北太平洋與南海海域的11月及12月也曾出現過多次颱風紀錄，並非異常情況。

他指出，11月能形成颱風的原因主要有三。其一，海水溫度仍然偏高。以台灣以南的西北太平洋海域為例，目前仍維持在26至29度之間，符合颱風發展所需的最低熱能條件。其二，正值秋季季風轉換期，東北季風增強與太平洋高壓尚未完全退場，容易在西太平洋與南海形成輻合帶，引發熱帶擾動。其三，氣候變遷影響明顯，全球暖化導致海溫升高，進一步拉長了颱風活動季節，且颱風強度整體上升。

林得恩也提到，台灣近年11月曾遭遇的颱風，包括小犬、米塔、南瑪都與天兔等，皆為颱風季尾端的典型案例。他強調，「11月颱風不代表氣候異常，而是氣候變遷下的新常態」。

根據今晨歐洲EC-AIFS與美國NCEP兩大數值模式模擬結果，菲律賓東部海域預計在11月25或26日左右，將有熱帶擾動生成，且可能接近或穿越菲律賓中部陸地。林得恩指出，由於目前距離尚遠，該系統對台灣天氣影響不大，但建議民眾仍應持續關注後續路徑與變化。

