11月還有颱風正常嗎 氣象專家曝3原因：強度也在變強

下周三、四（26、27日）菲律賓東方海面有颱風生成機率，不少人疑惑「11月還有颱風，是正常的嗎？」氣象專家林得恩指出，從長期氣候統計來看算是正常的，原因包括海水仍夠暖、秋季季風轉換期的大尺度環流以及氣候變遷，其中氣候變遷導致的全球暖化，正讓颱風季逐漸變長、颱風強度變強，因此11月出現颱風的機率就會略上升。

氣象專家賈新興昨日指出，周日到下周一（23、24日），菲律賓東方海面會有熱帶性低氣壓發展，未來將朝菲律賓呂宋島方向前進，下周三、四（26、27日）進入南海時可能成颱。

氣象專家林得恩在臉書發文表示，雖然11月颱風發生機率比夏季低，但過去西北太平洋及南海海域，都曾多次出現11月、甚至12月的颱風。11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1–2個颱風生成，主要有以下3個原因。

海溫偏暖

台灣以南的西北太平洋，11月海水溫度仍有攝氏26度至29度，通常高於26.5度，就能供給颱風發展所需的能量。

大尺度環流

11月正值東北季風增強時期，但太平洋高壓勢力仍未完全退場，西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶，容易觸發熱帶擾動生成。

氣候變遷

全球暖化促使海溫上升，導致颱風季逐漸被拉長。

林得恩表示，11月仍有颱風，不代表今年天氣屬特別異常。根據歐美最新數值模式模擬結果顯示，下周二、下周三（25日至26日）前後，菲律賓東部海域有熱帶擾動生成，並有往菲律賓中部陸地接近或通過的趨勢，不過由於距離較遠，對台灣天氣影響不大。

