11月還有颱風正常？專家曝3關鍵：颱風季變長、增強

11月還有颱風是正常的嗎？林得恩今（21日）在臉書發文解釋，從長期氣候統計來看，其實還算是正常的。不過他指出「3關鍵原因」正在讓颱風季變長、颱風強度變強。

11月還有颱風是正常的嗎？氣象專家林得恩解釋， 從長期氣候統計來看，其實還算是正常的。 （圖／翻攝自林老師氣象站）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，11月的颱風雖然發生機率會比夏季低，但是西北太平洋及南海海域都曾多次出現11月、甚至12月的颱風。11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1至2個颱風生成。

林得恩整理主要形成颱風的原因，包括海水溫度仍夠暖、秋季季風轉換期的大尺度環流以及氣候變遷的影響，因為全球暖化，促使海溫上升，颱風季有被拉長的趨勢，台灣近年11月靠近的颱風，諸如小犬、米塔、南瑪都及天兔等等。林得恩也補充說，11月仍有颱風，不代表今年天氣特別異常。

林得恩進一步解釋，根據歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬結果均顯示，在11月25日或26日前後，菲島東部海域均有熱帶擾動生成，並有往菲島中部陸地接近或通過的趨勢；由於距離尚遠，對台灣天氣影響不大。但是要注意，由於氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強；使得11月颱風出現的「機率略上升」，值得繼續追蹤關注。

