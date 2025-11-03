11月還有颱風？關島附近又有熱低壓 後續路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導
今（4）天受東北季風加上華南雲系移入影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。
氣溫方面，氣象署指出，今天北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。
離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。
東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海或空曠地區及各離島，易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，請注意安全。
第25號颱風「海鷗」清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1,310公里之處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。
另外，關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大，氣象署將密切觀察，請留意此熱帶系統的最新動態。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，東北風仍挾帶微量境外污染物影響台灣、離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
原文出處：快新聞／11月還有颱風？關島附近又有熱低壓 後續路徑曝光了
更多民視新聞報導
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
恐有「雙颱接力形成」！專家：海鷗強度估達中颱
恐雙颱共舞！海鷗颱風進南海 專家：新熱帶低壓可能生成
其他人也在看
東北季風襲北東偏涼！鳳凰颱風估明生成 恐達強颱「非常近台灣東部」
中央氣象署持續發布陸上強風特報，東北風偏強，4日晨至5日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前
2波東北季風接力！明後天3地區炸雨 未來1週恐有熱帶系統發展
氣象署指出，明天（3日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北山區、宜、花地區有局部短暫雨，北部地區、東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。氣象署說明，週二（4日）東北季風減弱，...CTWANT ・ 1 天前
15縣市防8級強風！雨區擴大 輕颱「海鷗」最新模擬路徑曝
氣象署資料顯示，今天受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北...CTWANT ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週二 (11/04) 東北季風配合華南水氣東移，週三前北部東部容易降雨，溫度偏涼
明天天氣如何？ 週二(04日)華南上空持續會有水氣東移，甚至到週三(05日)上半天都還有影響，苗栗以北到宜蘭、花蓮等地以及中部山區有機會斷斷續續的出現短暫陣雨，雨量都不大，但是一整天都有可能下雨，外出要記得攜帶雨具，最快可能要等到週三的下半天以後隨著中高層短波槽東移出去後，才有較乾的空氣開始移入，降雨才會逐漸減少。至於中南部平地以及台東地區受影響較小，大致還是一個多雲的天氣，中彰一帶以及台東地區可能偶爾還有零星的漂雨，到了雲林往南就逐漸可以看到陽光，南北之間的天氣差異還是比較明顯，南來北往的朋友要多加注意。 溫度方面也是南北有較大的差異，週二(04日)在苗栗及以北到宜蘭一帶白天高溫大致在21-24度左右，宜蘭及北海岸一帶更可能只有20度上下。花東地區白天高溫24-28度，中部的台中到嘉義高溫28-30度，南部地區的高溫則仍有30度以上，南北之間的溫度落差會比較明顯。夜晚清晨在北部、東北部、東部空曠地區低溫有機會降到17-19度，中部空曠地區低溫18-20度，南部及東南部空曠地區低溫則是在19-21度左右，中南部的日夜溫差持續較大，早出晚歸的朋友要多加注意。週三(05日)白天在北部、東北部、東部高溫稍有回升但幅度很小，仍是一個北東部較偏涼，中南部日夜溫差大的情況。 真正天氣要更為好轉、溫度逐漸回升要等到週四(06日)之後，一直到週末期間(08-09日)因為東北季風減弱，加上受到西風高壓脊以及較乾的空氣影響，各地天氣大致穩定，迎風面地區的降雨也會越來越不明顯，陰雨了一段時間的北部、東北部、東部終於可望見到太陽較長時間露臉的機會。北部、東北部白天高溫也會逐漸回升到26-28度，雖然不是很熱，但是經過一段時間偏涼的溫度後，這樣的回升還是會比較有感，花東地區高溫將回升到28-30度，中南部高溫則可來到30-32度左右。但是夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有20-22度的低溫出現，如果雲量少，輻射冷卻作用較明顯的話，局部單點低溫仍有機會降到20度以下，日夜溫差普遍都會比較大，早出晚歸的朋友要持續注意穿搭的準備。 海鷗颱風預估週二(04日)會逐漸經過菲律賓群島，後續進入南海後繼續往越南移動，由於位置偏南，不會對台灣有威脅，加上後續台灣附近中高層為西北到偏北風，也不利於颱風外圍水氣北上靠近，因此這個颱風對台灣來說沒有明顯影響性。至於在海鷗颱風東南方的另一個低壓擾動，可能在未來幾天逐漸發展起來，預報資料顯示將會是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的前身系統，發展起來後有可能會以拋物線路徑方式移動，但是轉向的位置以及時間仍是對台灣天氣影響程度大小的關鍵，也將是本週的觀察重點，後續預報變化值得密切注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 15 小時前
海鷗生成「又1擾動接力」！最快這天成颱 預估路徑曝光
今年第25號輕度颱風海鷗今（2）日2時的中心位置在北緯10.7度，東經135.9度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專也示警，後方還有另一個擾動99W正在發展，預計最快這天就有成為今年第26號颱風「鳳凰」的機會，預期路徑曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍
嘉義市薛姓男子應徵某娛樂公司工作，該公司則容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；薛男則擔任「馬伕」負責接送，3名未成年少女到各處坐檯；未料，才上工1個月第一次領到薪水就被逮，被法官依法判7個月有期徒刑，若易科罰金，以1天1000元計算需繳21萬元，另沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
台中太平山區驚見「私養山豬」 農業局曝6豬檢驗結果
即時中心／廖予瑄報導台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，導致全台經營養豬場的業者人心惶惶。台中市政府農業局接獲通報，台中市太平山區有民眾私養6頭山豬，因此也立即在今（2）日凌晨前往現場採檢，幸好經檢驗後，非洲豬瘟病毒檢驗為陰性；目前已將該豬場增列為高風險豬場，農業局將每日派員到現場訪查。民視 ・ 1 天前
股匯不同調 新台幣收30.838元寫近6個月新低
（中央社記者趙敏雅台北2025年11月3日電）股匯市表現不同調，台股收盤再寫新高，不過外資匯出之下帶動新台幣貶破30.8元關卡，終場收最低30.838元，貶8.9分，不只連續4個交易日貶值，收盤價更是近6個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額18.105億美元。美中近期就稀土供應達成協議，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日受訪時表達憂心，指稱「中國有時不是可靠夥伴」。川習會後，金融市場反應審慎，加上美國聯準會（Fed）12月是否再降息仍未定調，美元指數居高，逼近100大關，非美貨幣承壓。台股今天上下震盪344點，終場在台積電由黑翻紅下，指數收盤上漲101.24點，收在28334.59點，創下收盤歷史新高。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超85.88億元。新台幣匯率上午以30.76元開出後，在美元強勢影響之下，一路走弱，隨著外資加大匯出力道，更讓匯價迅速跌破30.8元，終場收在30.838元，寫下5月初以來、近6個月新低紀錄。外匯交易員表示，今天外資賣超84.46億元，促使新台幣走貶，不過出口商拋匯力道也較明顯，後續關鍵仍在外資動向，也須留意出口商拋匯中央社財經 ・ 13 小時前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 1 小時前
MLB》柯蕭算錯出局數 「以為被追平」預備上場接替山本
道奇在世界大賽G7第11局下半「再見雙殺」結束比賽，柯蕭（Clayton Kershaw）沒有立即從牛棚裡衝出來，他不知道球隊已經贏了，還以為被藍鳥追平比分。當時柯蕭和佐佐木朗希在牛棚熱身，柯蕭漏算藍鳥1個出局數，「當他敲了雙殺打，我以為他們得1分追平（三壘有跑者），我以為自己要登板對付下一位打者。」中時新聞網 ・ 22 小時前
冷空氣下週報到！氣象署揭全台氣溫溜滑梯：北部低溫恐探20°C
[Newtalk新聞] 東北季風發威，未來一週天氣轉涼並伴隨強陣風！氣象署今(2)日表示，受東北季風影響，北部及東半部地區將有明顯降雨，氣溫也呈現一路走低的趨勢，特別是北部及東北部感受將更為顯著。沿海地區更要留意黃色等級的強風特報，最大陣風恐達8級以上，提醒民眾外出務必加強保暖，並注意強風帶來的影響。 氣象署指出，從今(2)日至下週二(5)日，台灣整體將籠罩在東北季風帶來的濕涼天氣型態中。特別是今(2)日及明(3)-後(4)日兩天，東北風帶來的水氣較多，使得北部、東北部及東部地區的降雨機率相對較高，局部地區甚至可能出現較大的雨勢。中南部地區雖然降雨機率較低，但仍需留意局部短暫陣雨的可能性。預估降雨會集中在迎風面區域，提醒民眾出門前可參考降雨預測圖，並攜帶雨具備用。 氣溫方面，氣象署觀察到，從今(2)日開始到週二(4)日，北部、中部、南部及花蓮等主要城市，氣溫都將呈現下降趨勢。以台北為例，最高溫將從28°C左右一路下滑至22°C以下，最低溫則會落在20°C左右。中部地區的氣溫變化與北部相似，高溫也將下降約4-6°C。南部地區雖然降幅較小，但高溫仍會從近30°C降到26°C上下。花蓮地區氣新頭殼 ・ 1 天前
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
生活中心／李明融報導近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，不少民眾待在家、雨天出門已經直呼「快要發霉了」，然而今天（30日）東北季風短暫減弱，明天（31日）又要開始變天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出又有東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會，一路影響到週末，早晚低溫落在19至21度之間。正式進入到秋冬季節，「林老師氣象站」也發文提醒，最新研究指出，今年「冷冬」機率提高，這個冬天恐怕會比往年還要寒冷。民視 ・ 23 小時前
還沒下完！北台灣氣溫下殺至18度 氣象專家：「這幾區」恐出現大雨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到東北季風、華南雲雨帶東移持續影響，各地天氣持續濕冷。對此，氣象專家林得恩提醒，今（3）日基隆北海岸、大臺北山區及...FTNN新聞網 ・ 1 天前
又有颱風準備生成！今起變天「3地區雨最猛」 一圖看一週天氣
一週天氣出爐！氣象署表示，週一至週二受到東北季風影響，北東天氣濕涼，其中東北部、基隆北海岸、大台北山區下雨時間長；不過週五開始終於可以「撥雲見日」，各地天氣逐漸穩定，溫度也將逐日回升。至於颱風動態，今年第25號颱風海鷗對台灣無影響，不過預計這週仍會有新的熱帶性低氣壓或颱風發展。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
又有雙颱共舞成形？氣象專家揭「11月變天預測」
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風海鷗生成後快速西行，雖然對台無直接威脅，但氣象專家林得恩提醒，後方海域已有新擾動正 […]引新聞 ・ 1 天前
明天天氣受東北季風影響持續溼涼 北北基宜防較大雨勢
中央氣象署表示，明天仍受東北季風影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區可能出現較大雨勢；氣溫方面，北部、宜蘭地區整天約攝氏20至24度，中南部普遍低溫約21至24度、白天高溫27至30度。6日起東北季風將減弱，天氣逐漸回穩，氣象署也將持續觀察關島附近熱帶系統的發展及對台影響。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
今最低17.2°C雨區擴大！海鷗估變中颱 後面還有熱帶擾動
【高沛生／綜合報導】東北季風及華南雲系影響，今日（3日）水氣明顯偏多，北部與東北部再陷濕涼天氣。中央氣象署預報員林定宜表示，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨持續，並有局部較大雨勢機率，大台北平地下雨範圍廣且有短暫雨；桃竹苗、花蓮及中部山區有局部短暫雨，南部山區及台東、恆春半島亦有零星降雨。氣象署觀測今晨最低溫出現在宜蘭縣三星鄉，僅17.2°C，清晨體感明顯涼意，提醒民眾注意保暖。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
東北季風影響迎風面易降雨（2） (圖)
中央氣象署表示，台灣2日受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東北部整天氣溫約攝氏19至25度，圖為台北市萬華區民眾穿雨衣、撐傘擋雨。中央社 ・ 1 天前
今雨勢擴大！北台灣濕涼有感 下最多地區曝光
今雨勢擴大！北台灣濕涼有感 下最多地區曝光EBC東森新聞 ・ 23 小時前
濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞
今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KAL台視新聞網 ・ 1 天前