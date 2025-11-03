11月還有颱風？關島附近又有熱低壓 後續路徑曝光了

即時中心／林耿郁報導

今（4）天受東北季風加上華南雲系移入影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。

氣溫方面，氣象署指出，今天北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。

離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。

東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海或空曠地區及各離島，易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，請注意安全。

第25號颱風「海鷗」清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1,310公里之處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。

另外，關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大，氣象署將密切觀察，請留意此熱帶系統的最新動態。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，東北風仍挾帶微量境外污染物影響台灣、離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

