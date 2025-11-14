11月關稅定案？外媒爆美要台投資最少10兆

面對外媒報導，行政院長卓榮泰對台美關稅談判進展保持低調，未直接回應具體細節。民進黨立委吳思瑤則認為，將日本與韓國的投資金額套用在台灣身上是不正確的做法。與此同時，國民黨立委賴士葆提出更多疑慮，他表示除了投資金額外，美方可能還有其他要求，包括進口美國農產品及汽車零關稅等條件，這些都還沒有被納入計算。

前行政院副院長施俊吉對此情況表達強烈憂慮，他強調美方並未承諾出兵協防台灣，因此政府應該拒絕美方的需索。他警告這樣的協議可能提高台灣高科技產業空洞化的可能性，使台灣的「護國神山」恐怕淪為「半屏山」。

國民黨立委徐巧芯也對政府的不透明表示不滿，她指出政府雖然宣稱會有好消息，但關於需要付出的代價、投資金額及投資領域等關鍵細節，完全沒有向民眾說明清楚。

在台美關稅談判結果尚未公布之際，美方似乎已有備案。據報導，川普政府評估若最高法院針對關稅作出不利判決，計劃先以122條款作為過渡備案，最後再以301條款實施關稅。這些動向顯示，無論談判結果如何，美方都已做好多重準備，而台灣企業則仍在焦急等待最終結果。

