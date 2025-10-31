11月限定任務開跑 青春動滋券、文化幣雙重加碼

「動滋X文化能量爆發」青春動滋券、文化幣雙重加碼送。(運動部提供)

繼10月16日運動部李洋部長與文化部李遠部長首次會面後，「遠洋」再度攜手推出首波正式合作計畫「動滋X文化能量爆發」限時加碼活動。活動共分兩波任務，完成第一波任務可獲得「200元青春動滋券加碼券」與「100點文化幣」；完成第二波任務則可再獲得「100元青春動滋券」與「100點文化幣」。

運動部表示，第一波任務針對16至22歲青年推出，只要在10月31日前用完發放的500元青春動滋券，即可於11月1日獲得200元青春動滋券加碼券。同時，文化部也針對13至22歲青年推出文化幣加碼活動，只要在11月30日前用完文化幣，即可再獲得加碼100點文化幣。

運動部進一步說明，第二波任務為青春動滋券與文化幣的合作回饋活動。只要16至22歲青年，只要在11月30日前將「200元青春動滋券加碼券」與「本年度1200點文化幣」全數使用完畢，即可於12月5日再獲得100元青春動滋券與100點文化幣的雙重獎勵。

李洋部長表示，青春動滋券可用於運動中心、游泳池、YouBike共享單車等，也能抵用觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事的費用。目前正值國內職籃賽季，無法親臨現場觀賽的民眾，也能透過運動影音串流平臺使用青春動滋券觀賞國內外重點賽事轉播。此外，明年初「渣打臺北公益馬拉松」、「金門馬拉松」等路跑活動也已開放報名。運動部期望透過鼓勵「做運動、看比賽」，讓青年養成運動消費習慣，使運動成為青春歲月中熱血又難忘的回憶。

李遠部長則表示，文化幣可用於購買表演藝術青年席位、享有「買書2點送1點」優惠。近期國片強勢上映，青年朋友可至戲院觀賞多部精彩作品，此外，還可享有「2點贈1點」及「結伴看國片滿350點回饋100點」優惠，等同以2.1折價格觀賞國片。此次雙重加碼活動，在鼓勵青年親身體驗運動的熱血與文化展演的感動。

運動部提醒，青春動滋券加碼活動經費有限、用完為止，獲得加碼券的朋友請儘早使用，以免向隅。有關青春動滋券領用方式、優惠店家等資訊，民眾可上「動滋網」官網查詢。