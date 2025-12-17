11月陸劇播放量排行榜出爐！《天地劍心》成毅、《暗河傳》龔俊跌出前5名





2025年11月陸劇播放量榜單正式揭曉！根據「酷雲」數據統計，本月競爭格外激烈，多部話題作集體廝殺。由成毅、李一桐主演的《天地劍心》，以及龔俊領銜的武俠劇《暗河傳》，雖然討論度超高，卻雙雙跌出前五，引發不少劇迷熱議。反倒是年代劇、諜戰劇與探案系列持續走高，穩坐播放量高位。以下整理「11月陸劇播放量Top10榜單」，帶你一次掌握本月最具話題與實績的作品表現！

陸劇11月播放量Top10.

《沉默的榮耀》3.15億

圖片來源：weibo@沉默的榮耀

廣告 廣告

于和偉、魏晨、吳越主演的歷史諜戰劇《沉默的榮耀》，以1949年為時代背景，改編自真實事件，講述「吳石」臨危受命出任國防部參謀次長，暗中為中共華東局傳遞關鍵軍事情報；共產黨員「朱楓」則在危機時刻接棒赴台，展開驚心動魄的情報接應行動。整體敘事節奏緊湊、氣氛壓迫，吳越與魏晨對戲張力極強，劇情涉及兩岸歷史議題，引發爭議討論！

陸劇11月播放量Top9.

《大生意人》3.26億

圖片來源：weibo@大生意人

陳曉、孫千主演的《大生意人》，改編自趙之羽同名小說，講述書生「古平原」科舉遭陷害流放後，誤入私鹽商隊，和常玉兒、李欽、常四等人相識，以票號立足、茶業發家、鹽業立業逐步壯大，一步步踏入商場的傳奇人生。劇中以票號、鹽業、茶業為主軸，描寫民間商幫崛起與民族經濟守護。網友評價該劇「商戰線清楚、群像完整」，陳曉的沉穩詮釋也被認為為角色增添說服力！

陸劇11月播放量Top8.

《暗河傳》3.85億

圖片來源：weibo@暗河傳

龔俊主演的武俠劇《暗河傳》，以權力鬥爭與刺客組織為核心，講述暗河組織最高統領大家長中毒瀕危，象徵權力的眠龍劍成為「蘇、慕、謝」三家爭奪的目標，引發刺殺混戰，作為蛛影首領「傀」的「蘇暮雨」堅守承諾守護大家長，變成三方勢力的圍剿對象。網友普遍肯定動作戲流暢、武打設計紮實，也有人指出劇情偏暗黑但節奏明快，是近年少見的硬派武俠風格！

陸劇11月播放量Top7.

《天地劍心》3.87億

圖片來源：weibo@天地劍心

成毅、李一桐主演的《天地劍心》，原劇名《狐妖小紅娘王權篇》，講述「王權富貴」作為道門兵人，自幼被剝奪情感，在斬妖使命中尋找自我價值，與蜘蛛精「清瞳」的相遇，成為他認識世界的關鍵轉折。網友對該劇世界觀設定討論熱烈，認為情感線克制、哲學意味濃厚，也有人表示節奏偏慢，但成毅的情緒演繹仍具吸引力！

陸劇11月播放量Top6.

《依依向北風》4.97億

圖片來源：豆瓣@依依向北風

菅紉姿、魯諾、何明翰、張可盈、念真、鐵政、甄琪、文熙、張雅茹主演的《依依向北風》，以70至90年代為背景，講述知識青年「俞樂山」與「盛雪竹」在時代洪流中的命運起伏。劇情橫跨返城、高考與改革開放，情感與現實並進。網友普遍評價「很有生活感」，認為人物選擇貼近真實人生，細節刻畫動人，網友評價「像看一部時代縮影」！

陸劇11月播放量Top5.

《山河枕》5.59億

圖片來源：weibo@山河枕

丁禹兮、宋茜主演的《山河枕》，融合權謀、家國與復仇元素。講述大將軍「楚瑜」之父戰死沙場，她為查明真相，以衛家長嫂身分潛入漩渦核心，與「衛韞」從猜忌到聯手，兩人在共歷生死中情愫漸生。網友指出該劇情感線推進自然，女性角色主動性高，也有觀眾肯定戰場與權謀戲的完成度，是古裝市場中的穩健之作！

陸劇11月播放量Top4.

《水龍吟》6.19億

圖片來源：weibo@水龍吟

羅雲熙主演的《水龍吟》，講述從「異境」來的神祕高手「唐儷辭」捲入江湖滅門血案的陰謀，他冷眼睥睨天下，以域外武學「往生譜」祕探十三樓，智鬥劍王城，聯盟碧落宮，入主中原劍會，與風流店對弈，經歷被構陷、入局、蛻變的過程。劇情鋪陳龐大，結合門派鬥爭與個人成長。網友普遍稱讚羅雲熙氣質貼合角色，冷感中帶克制！

陸劇11月播放量Top3.

《隱峰》7.77億

圖片來源：豆瓣@隱峰

杜淳、穎兒主演的諜戰劇《隱鋒》，改編自作家馬識途同名小說，講述了1949年北平解放前夕，地下黨員「李亨」在成都潛伏偵查，面對重重危機，與敵特周旋，營救被捕同志，同時與初戀情人「賈雲英」重逢，兩人捲入複雜的生死較量。劇情推進迅速、反轉密集。網友評價該劇「沒有拖戲」，對杜淳的成熟表演給予肯定，認為其成功撐起諜戰戲的緊張感！

陸劇11月播放量Top2.

《唐朝詭事錄之長安》11.93億

圖片來源：weibo@唐朝詭事錄之長安

楊旭文、楊志剛主演的古裝探案劇《唐朝詭事錄之長安》，為《唐朝詭事錄》系列的第三部作品，延續前作的懸疑風格，以唐代為背景，講述金吾衛中郎將「盧凌風」與狄公親傳弟子「蘇無名」帶領探案小隊，在朝廷勢力博弈中破解康國的金桃案、成佛寺的哭聲、白澤的蹤跡等八個單元案件，網友稱讚「案件不重複、節奏依然穩定」，是少數口碑與播放量兼顧的續作！

陸劇11月播放量Top1.

《四喜》14.22億

圖片來源：weibo@四喜

童瑤、蔣欣主演的《四喜》，改編自清揚婉兮小說《有喜》，講述家庭幸福的「沈明珠」，剛領政且懷孕，丈夫就因見義勇為去世，她正面臨著「生與不生」的難題，而此時親生姐姐「許知夏」帶著全家人想認親的期盼，正巧出現在她身邊的家庭情感故事。以生育、親情與女性選擇為核心，引發廣泛共鳴。劇情貼近現實，角色衝突真實，成功登頂11月榜首！

圖片來源：weibo@暗河傳

從11月播放量榜單可見，觀眾口味正逐漸回歸「劇情紮實、情感真實」的作品類型。無論是諜戰、年代還是探案劇，只要敘事完整、角色立得住，就能在競爭激烈的市場中脫穎而出。隨著年底檔期開跑，下一波榜單變化，也備受期待！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

10位00後陸劇短劇男演員爆紅盤點！「陳添翔」一年拍50部斷層領先、「張翅」瘋批病嬌代表熱度狂飆

10位「存在感超強」陸劇男二！《入青雲》全伊倫、《暗河傳》常華森待爆升咖