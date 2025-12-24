11月零售業營收雖破紀錄 全年卻陷正成長保衛戰

經濟部統計處今天(24日)公布11月零售業營收新台幣4,459億元，創歷史新高紀錄，連續2個月正成長。統計處分析，今年因台美關稅協議未定，消費者預期未來進口車關稅可望調降，買氣受觀望心態衝擊，進而拖累零售業表現，儘管政府普發現金1萬元措施挹注百貨等業別營收，但目前預估12月零售業營收年增0.3%到3.3%，這使得全年營收陷入正成長保衛戰，恐出現時隔9年的負成長。

統計處說明，今年1到11月零售業營收達4兆4,062億元，為歷年同期次高，年減0.3%，但若扣除汽機車零售營收後，反而年增1.7%；全年零售業營收預估落在年減0.3%到零成長區間，若扣除汽機車零售營收，則將回到正成長，年增率約1.7%到1.9%。

統計處指出，受到財政部貨物稅減免新制、廠商促銷、新車上市等激勵，汽機車買氣在下半年已有所回溫、減幅收斂，但何時能夠由負轉正，需觀察美國關稅措施何時確定；另一方面，今年4、5月汽機車業績出現雙位數衰退，在基期效應下，明年4、5月相對也比較容易有翻紅契機。

至於明年內需，統計處表示，由於今年內需基期較低，目前各大機構包括主計總處、民間機構多認為台灣明年的內需會比今年好。