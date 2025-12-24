11月零售餐飲營收續溫和成長 零售全年力拚持平
（中央社記者曾筠庭台北24日電）經濟部今天公布11月零售及餐飲業營業額，分別年增1.4%與2.8%。統計處表示，零售業受惠年終檔期促銷，單月仍維持成長，但全年表現偏緩和，預估全年年增率介於年減0.3%至持平，若最終轉為負成長，將是零售業自民國104年的年減1%後，再度翻黑。
統計顯示，11月零售業營業額為新台幣4459億元，年增1.4%。統計處副處長陳玉芳指出，週年慶、雙11及黑色星期五購物節商機挹注，加上業者搭配普發現金政策加碼促銷，帶動百貨公司營業額年增7.1%、便利商店年增5.1%、布疋及服飾品零售業年增6.7%。
不過，陳玉芳也表示，民眾對耐久財購買仍偏保守，影響汽機車零售業營業額年減7.8%，家用器具及用品零售業年減3.6%。
從全年結構來看，陳玉芳補充，今年零售業表現承壓，與汽機車銷售疲弱高度相關，主因仍受到美國關稅政策影響，衝擊相關產品出口與銷售動能。統計顯示，若將汽機車納入計算，今年1至11月零售業營業額年減0.3%；若排除汽機車，則年增1.7%，顯示汽機車成為零售業整體創高的最大阻力。
進一步觀察全年走勢，陳玉芳指出，今年第1季零售業年增率為0.9%，第2季及第3季則分別年減1.6%，連續2季負成長，顯示整體消費動能仍顯疲弱。不過，隨著下半年內需逐步改善，依統計處最新預估，第4季零售業年增率可望回升至1.2%至2.2%。
她表示，零售業歷經連續2季衰退後，第4季有機會轉為正成長，顯示內需已有回溫跡象；展望明年，在今年基期較低及內需環境改善下，整體零售表現可望呈現較為穩定的回升。
餐飲業方面，11月營業額為884億元，年增2.8%。其中餐館及飲料店業者掌握普發現金商機推出優惠方案，加上季節限定新品熱銷及營業據點擴增，營業額分別年增1.9%及8.1%。累計前11月餐飲業營業額達9720億元，年增3.2%，表現相對穩健。（編輯：楊蘭軒）1141224
