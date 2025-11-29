11月韓劇演員話題度TOP10：《親愛的X》金裕貞第2，《操控遊戲》池昌旭、D.O.都上榜！

【文／Beauty美人圈．Jessie】11月的寶藏韓劇真的看不完！近期話題與口碑雙豐收的漫改韓劇《親愛的X》中，金裕貞首次挑戰反社會人格角色，瘋批狠毒的惡女演技讓許多觀眾超級驚豔；而池昌旭和D.O.都敬秀在新劇《操控遊戲》裡鬥智鬥勇，動作戲看得網友們腎上腺素飆升，忍不住為他們捏把冷汗！快往下看看11月韓劇演員話題度TOP10中有沒有你心目中的人選吧！

11月「韓劇演員」話題度TOP10：《月亮在江邊流淌》金世正

《月亮在江邊流淌》是金世正第一部古裝劇作品，沒想到換上古裝妝造的她依舊超美！劇中她飾演的「朴妲俐」是一名行走四方的褓負商（古時以背負方式販賣貨物的商人；確保運送貨物安全的人），然而表面上樂觀開朗、聰明伶俐的她，其實因五年前的一場意外失去了在那之前的記憶，與李江靈魂互換後捲入宮廷風雲，終於得以揭開自己遺忘的過去。

金世正也分享，自己在開拍前特地向前輩河智苑請教演技，不僅在角色塑造上下足功夫，語氣、口音與方言細節等都精心鑽研、練習，將朴妲俐一角更加真實的演繹出來！

圖片來源：MBC《月亮在江邊流淌》

11月「韓劇演員」話題度TOP9：《宇宙Marry Me？》崔宇植

崔宇植在《宇宙Marry Me？》裡飾演的「金宇宙」真的很難讓人不心動！和美里解開誤會後，宇宙真情告白，兩人甜蜜得像彼此的初戀一樣，幸福藏都藏不住，而在工作上卻一改在戀愛中的狀態，冷靜、機敏，思緒清晰且豪不退讓，這種反差感更加凸顯了宇宙的魅力，看得觀眾心裡小鹿亂撞！

圖片來源：《宇宙Marry Me？》

11月「韓劇演員」話題度TOP8：《不幸的幸會》李政宰

由於李政宰在《不幸的幸會》裡與林智妍、吳漣序都相差非常多歲，劇中的同框畫面還被網友們截圖下來衝上熱搜！不過更令人意想不到的是，李政宰的搞笑魅力還是十分在線的，這部浪漫喜劇在他與林智妍的默契配合之下，屢屢刷新自身收視率新高。不過還是有不少人表示，現在看到李政宰就會想到《魷魚遊戲》裡的成奇勳，實在太出戲啦！

圖片來源：《不幸的幸會》

11月「韓劇演員」話題度TOP7：《你旁觀的罪》李瑜美

《你旁觀的罪》也是11月討論度超高的韓劇之一！劇中李瑜美飾演的「趙熙秀」長期遭受丈夫家暴而陷入絕望，精湛的演技大獲好評。李瑜美在採訪中提到自己為詮釋這個角色做了大量準備，認為「減重」是自己建構角色的重要關鍵，她說：「我希望展現肉體被侵蝕的狀態，那種被迫吞嚥的窒息體驗需要形體支撐。」因此她從原先的41公斤，努力減到了36公斤，原本就已經很瘦的她在短時間內又瘦了整整5公斤，真的很不容易呀！

而她的演技不僅被網友盛讚，連韓國媒體都對她突破性的演技感到非常驚艷，尤其是看到好友恩秀快被盧進標勒死時奮不顧身解救，而後又發瘋般的狂砸，發現家暴自己多年的丈夫死了，那種松一口氣、卻又因為自己殺人而感到不安的「如釋重負」，在短短幾分鐘內通過李瑜美細膩的演技呈現出來，讓許多觀眾忍不住鼻酸。

圖片來源：《你旁觀的罪》

11月「韓劇演員」話題度TOP6：《金部長的夢想人生》柳承龍

柳承龍在新劇《金部長的夢想人生》中飾演的「金洛洙」是一名在公司任職25年之久的大前輩，然而在公司重組與家庭關係出現裂痕的諸多衝擊下，過去每天都在努力工作的他一下子失去生活重心，人生重新洗牌。這部劇將現實中我們都會遇到的各種職場文化搬進小螢幕，讓人看得超有共鳴，柳承龍自然又細膩的演技更增加了代入感，喜歡這種節奏慢一點、比較貼近生活的劇迷們絕對不要錯過！

圖片來源：《金部長的夢想人生》

11月「韓劇演員」話題度TOP5：《操控遊戲》D.O.都敬秀

《操控遊戲》的話題度絕對不輸其他同期韓劇！劇中D.O.都敬秀首次挑戰反派角色，飾演設計真兇的雕刻家「安耀翰」，不管是操弄逃犯時興奮的神情，還是掉入朴台仲陷阱後慌了陣腳的暴怒大笑，都讓人看得超級過癮，也再一次的看見了都敬秀演技上的突破！還有粉絲開玩笑留言：「完全可以想像D.O.終於拿到反派劇本時滿足的笑！」

圖片來源：《操控遊戲》

11月「韓劇演員」話題度TOP4：《颱風商社》金敏荷

隨著《颱風商社》的播出，飾演女主角「吳米鮮」的金敏荷再次走進大眾視野，過去曾以《柏青哥》、《照明商店》成為關注焦點的她，在《颱風商社》裡的表現同樣沒有讓人失望，將米鮮每個情緒轉折、內心糾結通過精湛的演技細膩的呈現出來，但又不會讓人覺得演得太用力，不禁覺得吳米鮮就是現實生活裡活生生的某個人一樣！而金敏荷也憑藉這部劇再次證明了自己的實力！

圖片來源：《颱風商社》

11月「韓劇演員」話題度TOP3：《颱風商社》李俊昊

雖然有不少網友認為《颱風商社》後半段的劇情有些拖沓，導致收視疲軟，不過對主演們的演技還是給予了很大的肯定！尤其李俊昊飾演的「強太風」真的太有魅力了，本來是紈褲富二代，後來經歷了父親離世後毅然決然扛起商社責任，無論是面對人生無常的勇敢和堅強，還是在陷入愛情時的各種反差可愛舉動，都讓觀眾忍不住心跳加速，為強太風這個角色賦予了生命力，李俊昊的人生角色再+1！

圖片來源：《颱風商社》

11月「韓劇演員」話題度TOP2：《親愛的X》金裕貞

看過《親愛的X》的人都被金裕貞的演技懾服了！出道22年的她第一次演了一個徹頭徹尾的反派⸺白雅珍，患有反社會人格障礙症的她為了達到目的不擇手段，陰狠毒辣、殘酷無情的言行之下卻是一顆破敗的心，金裕貞通過出神入化的演技，讓觀眾在對她的行為而皺眉時，又會忍不住同情她、與她共情，不少網友更表示金裕貞是讓這部劇成功的重要關鍵！

除此之外，想必有許多人都發現劇中白雅珍的許多鏡頭裡，她都是「完全不眨眼」的，目光冷漠到令人寒顫！金裕貞分享這部分是她鑽研後的演技表現：「我認為眼睛的表現正是剛才說的⸺雅珍難以被估量的媒介，所以我想用眼睛好好呈現出雅珍獨有的微妙之處。我從拍攝最開始就決定不要眨眼睛。」而金永大也表示，由於金裕貞的眼睛格外大，當中乘載的情緒也非常豐富，總是會有意想不到的瞬間，尤其不眨眼這部分真的讓他感到很吃驚！

圖片來源：《親愛的X》

11月「韓劇演員」話題度TOP1：《操控遊戲》池昌旭

池昌旭又演犯罪動作劇啦！他在Disney+新劇《操控遊戲》中飾演了被栽贓入獄的「朴台仲」，發現自己被人陷害後，展開了一系列的越獄+復仇計畫，與安耀翰鬥智鬥勇的橋段令人繃緊神經，想必許多螢幕前的觀眾都忍不住替他捏把冷汗！除此之外，池昌旭爆發力十足的動作戲更是不可錯過的視覺饗宴，每一場都像藝術一樣流暢俐落、精準到位，完全無愧於「動作戲男神」的封號啊！

圖片來源：《操控遊戲》

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

